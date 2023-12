Tänak espère le retour de M-Sport

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand M-Sport Le défi du championnat n'a pas eu lieu, mais Ott Tänak, qui revient chez Hyundai après un an, continue de vouloir que M-Sport réussisse à nouveau et revienne là où il doit être. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'an dernier à la même époque, Ott Tänak s'apprêtait à faire ses premières impressions sur la Puma Rally1 de M-Sport Ford. Maintenant, il est simplement soulagé d'en être sorti. La collaboration renouvelée entre M-Sport et Tänak, champion du monde 2019, devrait lui apporter des victoires en rallye et un nouveau titre de champion du monde. Des victoires en rallye (en Suède et au Chili) ont été assurées, mais malgré la tête du classement général après la deuxième manche en Suède, un défi au titre n'a jamais semblé vraiment crédible depuis le Rallye du Portugal en mai.



Tänak ne pouvait tout simplement pas continuer comme tout le monde l'espérait avec la Puma Rally1. Et c'est ainsi que douze mois seulement après avoir quitté ses amis d'Alzenau, Tänak revient en Allemagne avec un contrat Hyundai en poche pour 2024. L'Estonien quitte une équipe M-Sport qui n'a désormais plus de pilote de pointe clairement identifié, mais il espère que l'équipe reviendra au sommet du WRC, là où, selon eux, elle a sa place.



"De mon côté, j'ai en tout cas beaucoup essayé de les pousser en avant", a déclaré Tänak à DirtFish. "Le début de l'année était plutôt plein d'espoir. Ensuite, nous avons en quelque sorte perdu la vue d'ensemble et il ne s'est plus passé grand-chose. Mais oui, j'espère vraiment qu'ils vont retrouver le chemin du succès et revenir là où ils doivent être. J'espère que Malcolm Wilson trouvera quelqu'un d'un peu plus stable que moi ! Parce que j'ai été un engagement assez difficile au début, je suppose. Mais je pense qu'ils auront, je l'espère, d'autres personnes".



Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport Ford, a souhaité à Tänak et à son copilote Martin Järveoja le meilleur pour l'avenir. "C'est évidemment dommage que la fin du Rallye du Japon signifie le départ d'Ott et de Martin, mais l'équipe et moi-même tenons à les remercier pour leur attitude qui ne s'est jamais démentie et pour avoir remporté deux superbes victoires en Suède et au Chili" a déclaré Millener. "Nous leur souhaitons le meilleur pour la prochaine saison".