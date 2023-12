Tänak spera che M-Sport torni in auge

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-Sport La sfida al campionato non si è concretizzata, ma Ott Tänak, che torna alla Hyundai dopo un anno di assenza, vuole comunque che M-Sport abbia di nuovo successo e torni al suo posto. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

L'anno scorso, Ott Tänak si stava preparando a provare per la prima volta il Puma Rally1 di M-Sport Ford. Ora è semplicemente sollevato di esserne fuori. La rinnovata collaborazione tra M-Sport e Tänak, campione del mondo nel 2019, dovrebbe portare vittorie nei rally e un altro titolo mondiale. Le vittorie nei rally (in Svezia e in Cile) sono state assicurate, ma nonostante la leadership nella classifica generale dopo il secondo round in Svezia, una sfida per il titolo non è mai sembrata veramente credibile dopo il Rally del Portogallo a maggio.



Tänak semplicemente non poteva continuare con il Puma Rally1 come tutti speravano. Così, appena dodici mesi dopo aver salutato gli amici di Alzenau, Tänak torna in Germania con in tasca un contratto Hyundai per il 2024. L'estone lascia un team M-Sport che ora non ha un chiaro pilota di punta, ma spera che la squadra torni ai vertici del WRC, dove crede di appartenere.



"Da parte mia, ho sicuramente cercato di spingerli ad andare avanti", ha dichiarato Tänak a DirtFish. "All'inizio dell'anno c'erano ancora molte speranze. Poi abbiamo perso la visione d'insieme e non è successo molto. Ma sì, spero davvero che riprendano la strada del successo e che tornino al loro posto. Spero che Malcolm Wilson trovi qualcuno più costante di me! Perché all'inizio sono stato un ingaggio piuttosto difficile, credo. Ma spero che ci siano altre persone".



Richard Millener, Team Principal di M-Sport Ford, ha augurato a Tänak e al copilota Martin Järveoja tutto il meglio per il futuro. "È ovviamente un peccato che la fine del Rally del Giappone significhi l'addio a Ott e Martin, ma io e il team vorremmo ringraziarli per il loro atteggiamento di non mollare mai e per aver ottenuto due grandi vittorie in Svezia e in Cile", ha detto Millener. "Auguriamo loro il meglio per la prossima stagione".