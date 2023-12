Tänak espera que a M-Sport regresse

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German M-Sport O desafio do campeonato não se concretizou, mas Ott Tänak, que regressa à Hyundai após um ano de ausência, continua a querer que a M-Sport seja novamente bem sucedida e regresse ao seu lugar.

Por esta altura, no ano passado, Ott Tänak estava a preparar-se para experimentar pela primeira vez o Puma Rally1 da M-Sport Ford. Agora, está simplesmente aliviado por estar fora dele. A colaboração renovada entre a M-Sport e Tänak, campeão mundial em 2019, deverá trazer vitórias em ralis e outro título mundial. As vitórias nos ralis (na Suécia e no Chile) foram garantidas, mas apesar de liderar a classificação geral após a segunda ronda na Suécia, a luta pelo título nunca pareceu realmente credível desde o Rali de Portugal, em maio.



Tänak simplesmente não pôde continuar com o Puma Rally1 como todos esperavam. E assim, apenas doze meses depois de se ter despedido dos seus amigos em Alzenau, Tänak regressa à Alemanha com um contrato Hyundai para 2024 no bolso. O estónio deixa uma equipa M-Sport que não tem agora um piloto de topo, mas espera que a equipa regresse ao topo do WRC, onde acredita que deve estar.



"Tentei, sem dúvida, esforçar-me muito para os fazer avançar", disse Tänak ao DirtFish. "O início do ano ainda era bastante esperançoso. Depois perdemos a visão geral e não aconteceu muita coisa. Mas sim, espero realmente que eles voltem ao caminho do sucesso e voltem para onde pertencem. Espero que o Malcolm Wilson encontre alguém um pouco mais consistente do que eu! Porque eu fui uma contratação bastante difícil para começar, acho eu. Mas espero que eles tenham mais algumas pessoas".



Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport Ford, desejou a Tänak e ao copiloto Martin Järveoja as maiores felicidades para o futuro. "É obviamente uma pena que o final do Rali do Japão signifique o adeus de Ott e Martin, mas eu e a equipa gostaríamos de lhes agradecer pela sua atitude de nunca desistir e pela conquista de duas grandes vitórias na Suécia e no Chile", disse Millener. "Desejamos-lhes tudo de bom para a próxima época".