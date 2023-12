Prueba real para el nuevo Toyota GR Yaris Rallye De Toni Hoffmann Toyota Es una gran semana para el flamante Toyota GR Yaris Rally2. El coche no solo atraviesa la fase final de su proceso de pruebas, sino que también se somete a la última inspección de homologación de la FIA y compite en un rally. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Se espera que la homologación para el primer coche de Rally2 del equipo con sede en Jyväskylä se apruebe a tiempo para el 1 de enero y su debut en WRC2 en el Rally Monte Carlo. Este fin de semana, tomará las etapas del Rallye du Dévoluy cerca de Gap como coche cero.



Tom Fowler, director técnico de Toyota, declaró a DirtFish acerca de la etapa final de un proceso de desarrollo de 18 meses: "Estamos muy contentos de cómo han ido las cosas. Diría que ha sido igual que con todos los coches que hemos construido. Da la sensación de que hay una lista de mejoras necesarias que no se acorta y entonces, al doblar la esquina, todo encaja. Eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí El rendimiento del coche es bueno y ahora nos enfrentamos al último obstáculo para la inspección de la FIA para la homologación a finales de mes".



Fowler habló específicamente de las pruebas en los Alpes franceses, donde Stéphane Lefebvre condujo el coche el lunes, aparentemente como cliente potencial, y añadió que el programa de la semana formaba parte del plan. Se espera que Sami Pajari o el probador de larga duración Juho Hänninen se pongan al volante en el Rallye du Dévolu esta semana.



"Esta semana tendrá que ver un poco con el Rallye Monte Carlo", continuó Fowler, "pero también se trata de un escenario de rallye para los coches de Rally2. Es una prueba seguida de un evento, y así es más o menos como funciona una semana en Rally2: haces una prueba previa al principio de la semana, haces lo que tienes que hacer para optimizar el coche tanto como sea posible en ese tiempo, y luego vas al rally. Esta semana es esencialmente otra parte de la simulación de lo que hará el coche de Rally2 el año que viene".



Fowler continuó: "Una parte destacada de este proyecto es el hecho de que estamos trabajando en el automovilismo de cliente y no en el de fábrica. Ambos son muy diferentes. Para el año que viene, con el GR Yaris Rally2, tendremos un panorama mucho más amplio en términos de servicio al cliente. No hay una plantilla exacta para lo que quiere un cliente, cada uno tiene unos deseos diferentes para el coche; tenemos que ser flexibles y estar preparados".



Desde una perspectiva personal, Fowler admitió que el proceso de desarrollo había sido ligeramente diferente al del Rally1. "Por mi parte, tenemos un equipo especial de personas que se encargan de desarrollar la tecnología que hay detrás del coche. Pienso más en el panorama general que en los detalles. Eso lo ha hecho un poco más fácil, pero en última instancia la responsabilidad es mía, así que el nivel de estrés no es tan diferente."