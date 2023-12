Test grandeur nature pour la nouvelle Toyota GR Yaris Rallye

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota C'est une grande semaine pour la toute nouvelle Toyota GR Yaris Rally2. La voiture ne passe pas seulement par la dernière phase de son processus de test, elle subit la dernière inspection d'homologation de la FIA et prend le départ d'un rallye.

La validation de l'homologation de la première voiture de Rally2 de l'équipe basée à Jyväskylä est attendue pour le 1er janvier et avec ses débuts en WRC2 au Rallye Monte-Carlo. Ce week-end, elle partira en tant que voiture zéro sur les étapes du Rallye du Dévoluy près de Gap.



Tom Fowler, directeur technique de Toyota, a déclaré à DirtFish à propos de la dernière phase d'un processus de développement qui a duré 18 mois : "Nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées. Je dirais que c'était la même chose que pour toutes les voitures que nous avons construites. On a l'impression qu'il y a une liste d'améliorations nécessaires qui ne cesse de s'allonger, puis on tourne le coin et tout se met en place. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Les performances de la voiture sont bonnes et nous sommes maintenant sur le point de franchir le dernier obstacle avant l'inspection de la FIA pour l'homologation à la fin du mois".



Fowler a parlé spécifiquement des tests dans les Alpes françaises, où Stéphane Lefebvre a conduit la voiture lundi, soi-disant en tant que client potentiel, et a ajouté que le calendrier de la semaine faisait tout partie du plan. Sami Pajari ou l'essayeur de longue date Juho Hänninen devraient prendre le volant cette semaine au Rallye du Dévolu.



"Cette semaine sera un peu consacrée au Rallye Monte-Carlo", a poursuivi Fowler, "mais il s'agit aussi d'un scénario de rallye pour les voitures de Rally2. Il s'agit d'un test suivi d'un événement et c'est à peu près ainsi que se déroule une semaine en Rally2 : vous effectuez un pré-test au début de la semaine, vous faites le nécessaire pour optimiser la voiture autant que possible pendant cette période, puis vous vous rendez au rallye. Cette semaine est essentiellement une autre partie de la simulation de ce que la voiture de Rally2 sera capable de faire l'année prochaine".



Fowler poursuit : "Une partie remarquable de ce projet est le fait que nous travaillons dans le sport automobile client et non dans le sport automobile d'usine. Les deux sont très différents. Pour l'année prochaine, avec la GR Yaris Rally2, nous aurons une image beaucoup plus complète en termes de service client. Il n'y a pas de modèle précis de ce que souhaite un client, chacun a des souhaits différents concernant la voiture - nous devons être flexibles et prêts".



D'un point de vue personnel, Fowler a admis que le processus de développement était un peu différent de celui du Rally1. "De mon côté, nous avons une équipe spéciale de personnes responsables du développement de l'ingénierie derrière la voiture. Je pense plus à l'ensemble qu'aux détails. Cela a certes rendu les choses un peu plus faciles, mais au final, la responsabilité m'incombe en dernier ressort - le niveau de stress n'est donc pas si différent".