Test reale per la nuova Toyota GR Yaris Rallye

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota È una settimana importante per la nuova Toyota GR Yaris Rally2. Non solo l'auto sta attraversando la fase finale del processo di collaudo, ma sta anche subendo l'ultima ispezione di omologazione FIA e partecipando a un rally.

L'omologazione della prima vettura Rally2 del team di Jyväskylä dovrebbe essere approvata in tempo per il 1° gennaio e per il debutto nel WRC2 al Rally di Monte Carlo. Questo fine settimana, invece, la vettura salirà sui palcoscenici del Rallye du Dévoluy, nei pressi di Gap, come auto zero.



Tom Fowler, direttore tecnico di Toyota, ha commentato a DirtFish la fase finale di un processo di sviluppo durato 18 mesi: "Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose. Direi che è stato lo stesso di tutte le auto che abbiamo costruito. Ci si sente come se ci fosse un elenco di miglioramenti da apportare che non si accorcia mai, poi si gira l'angolo e tutto si concretizza. Le prestazioni della vettura sono buone e ora stiamo affrontando l'ultimo ostacolo dell'ispezione FIA per l'omologazione a fine mese".



Fowler ha parlato specificamente dei test sulle Alpi francesi, dove Stéphane Lefebvre ha guidato la vettura lunedì, apparentemente come potenziale cliente, aggiungendo che il programma della settimana faceva parte del piano. Sami Pajari o il collaudatore di lungo corso Juho Hänninen dovrebbero essere al volante al Rallye du Dévolu questa settimana.



"Questa settimana sarà un po' incentrata sul Rally di Monte Carlo", ha proseguito Fowler, "ma anche su uno scenario da rally per le vetture Rally2. Si tratta di un test seguito da un evento, ed è più o meno così che funziona una settimana di Rally2: si fa un pre-test all'inizio della settimana, si fa ciò che serve per ottimizzare la vettura il più possibile in quel periodo, e poi si va al rally. Questa settimana è essenzialmente un'altra parte della simulazione di ciò che la vettura Rally2 farà l'anno prossimo".



Fowler ha continuato: "Un aspetto eccezionale di questo progetto è il fatto che stiamo lavorando nel motorsport dei clienti e non nel motorsport di fabbrica. Le due cose sono molto diverse. Per il prossimo anno, con la GR Yaris Rally2, avremo un quadro molto più ampio in termini di servizio al cliente. Non c'è un modello esatto per quello che un cliente vuole, ognuno ha desideri diversi per l'auto - dobbiamo essere flessibili e pronti".



Da un punto di vista personale, Fowler ha ammesso che il processo di sviluppo è stato leggermente diverso rispetto a Rally1. "Per quanto mi riguarda, abbiamo un team speciale di persone responsabili dello sviluppo della tecnologia della vettura. Penso più al quadro generale che ai dettagli. Questo ha reso le cose un po' più facili, ma alla fine la responsabilità è mia, quindi il livello di stress non è poi così diverso".