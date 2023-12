Teste real para o novo Toyota GR Yaris Rallye

Toyota É uma semana importante para o novo Toyota GR Yaris Rally2. Não só o carro está a passar pela fase final do seu processo de testes, como também está a ser submetido à sua inspeção final de homologação FIA e a competir num rali.

A homologação do primeiro carro de Rally2 da equipa de Jyväskylä deverá ser aprovada a tempo do dia 1 de janeiro e da sua estreia no WRC2 no Rali de Monte Carlo. Este fim de semana, o carro irá para as etapas do Rallye du Dévoluy, perto de Gap, como carro zero.



Tom Fowler, diretor técnico da Toyota, falou à DirtFish sobre a fase final de um processo de desenvolvimento de 18 meses: "Estamos muito satisfeitos com a forma como as coisas têm corrido. Diria que tem sido igual a todos os carros que construímos. Parece que há uma lista de melhorias necessárias que não fica mais curta e depois viramos a esquina e tudo se conjuga. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. O desempenho do carro é bom e agora estamos a enfrentar o último obstáculo para a inspeção da FIA para homologação no final do mês."



Fowler falou especificamente sobre os testes nos Alpes franceses, onde Stéphane Lefebvre conduziu o carro na segunda-feira, ostensivamente como um potencial cliente, acrescentando que o calendário da semana fazia parte do plano. Espera-se que Sami Pajari ou Juho Hänninen, que tem estado a testar o carro a longo prazo, estejam ao volante do Rallye du Dévolu esta semana.



"Esta semana será um pouco sobre o Rali de Monte Carlo", continuou Fowler, "mas também é sobre um cenário de rali para carros de Rally2. É um teste seguido de um evento, e é mais ou menos assim que funciona uma semana em Rally2: faz-se um pré-teste no início da semana, faz-se o que é preciso para otimizar o carro o mais possível durante esse tempo e depois vai-se para o rali. Esta semana é essencialmente outra parte da simulação do que o carro do Rally2 fará no próximo ano."



Fowler continuou: "Uma parte notável deste projeto é o facto de estarmos a trabalhar no desporto motorizado do cliente e não no desporto motorizado da fábrica. Os dois são muito diferentes. Para o próximo ano, com o GR Yaris Rally2, teremos uma visão muito mais alargada em termos de serviço ao cliente. Não existe um modelo exato para o que um cliente quer, todos têm desejos diferentes para o carro - temos de ser flexíveis e estar preparados."



De uma perspetiva pessoal, Fowler admitiu que o processo de desenvolvimento foi ligeiramente diferente do Rally1. "Pela minha parte, temos uma equipa especial de pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia por detrás do carro. Penso mais no panorama geral do que nos pormenores. Isso facilitou um pouco as coisas, mas, em última análise, a responsabilidade é minha, pelo que o nível de stress não é assim tão diferente."