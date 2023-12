Mikkelsen aún espera poder pilotar un Rally1 en 2024 De Toni Hoffmann Mikkelsen La esperanza muere al final: Andreas Mikkelsen, que se coronó campeón del WRC2 por segunda vez, no ha renunciado a su deseo de competir en la categoría reina en 2024. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Andreas Mikkelsen es uno de los pilotos más sorprendentes del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC). El noruego, al que se le ha negado la categoría reina durante las tres últimas temporadas, ha celebrado desde entonces el éxito en WRC2 con dos títulos en el mismo periodo, el último este año. Logros que para muchos merecen ser analizados de cara a un posible regreso al WRC. Sin embargo, a pesar de estos resultados más que convincentes, el camino del escandinavo sigue bloqueado y entrar en Rally1 parece casi imposible para él.



Aunque la temporada 2024 ya está a la vuelta de la esquina, comenzando tradicionalmente en enero con el Rally Monte-Carlo (25 - 28), Andreas Mikkelsen no sabe cómo será su futuro. Aunque la parrilla de la categoría reina aún no está completa, Mikkelsen debe ser consciente de que no le quedan muchas opciones. El noruego quiere estar en la élite del WRC, pero sabe que no será una tarea fácil. En caso de fracaso, tendría que pasar otro año en WRC2. Pero por ahora, su programa aún no está grabado en piedra.



"Creo que todo el mundo está contento, pero todavía no puedo decir nada sobre la próxima temporada", asegura. "Como he dicho antes, será Škoda si están en el WRC2. En Rally1 es complicado. Sería más fácil si pudiéramos aportar un pequeño presupuesto, pero no es posible. Por supuesto que seguiremos luchando por ello. Es mi prioridad, pero no será el fin del mundo si no ocurre".