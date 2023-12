Mikkelsen espère toujours obtenir un cockpit en Rally1 en 2024

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Mikkelsen L'espoir est le dernier à mourir : Andreas Mikkelsen, couronné pour la deuxième fois en WRC2, n'a pas abandonné son désir de participer à la catégorie reine en 2024. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Andreas Mikkelsen est l'un des pilotes les plus étonnants du Championnat du monde des rallyes (WRC). Privé de la catégorie reine ces trois dernières saisons, le Norvégien a depuis connu le succès en WRC2 avec deux titres sur la même période, le dernier cette année. Des performances dont beaucoup pensent qu'elles méritent une analyse en vue d'un éventuel retour en WRC. Pourtant, malgré ces résultats plus que convaincants, la voie du Scandinave est toujours bloquée et l'accès au Rally1 semble presque impossible pour lui.



Alors que la saison 2024 est déjà à nos portes - elle débute traditionnellement en janvier avec le Rallye Monte-Carlo (25-28) -, Andreas Mikkelsen ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Si le plateau de la catégorie Premier n'est pas encore complet, Mikkelsen doit néanmoins se rendre compte qu'il n'a plus beaucoup d'options à sa disposition. Le Norvégien souhaite faire partie de l'élite du WRC, mais il sait que la tâche ne sera pas facile. En cas d'échec, il devrait toutefois passer une année supplémentaire en WRC2. Mais pour l'instant, son programme n'est pas encore gravé dans le marbre.



"Je pense que tout le monde est content, mais je ne peux encore rien dire sur la saison prochaine", assure-t-il. "Comme je l'ai déjà dit, ce sera Škoda s'ils sont présents en WRC2. En Rally1, c'est compliqué. Ce serait plus facile si nous pouvions fournir un petit budget, mais ce n'est pas possible. Pour cela, nous continuons bien sûr à nous battre. C'est ma priorité, mais ce ne sera pas la fin du monde si cela ne se fait pas".