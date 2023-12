Mikkelsen spera ancora in un abitacolo da Rally1 nel 2024

Andreas Mikkelsen, che è stato incoronato campione WRC2 per la seconda volta, non ha rinunciato al suo desiderio di competere nella classe regina nel 2024.

Andreas Mikkelsen è uno dei piloti più sorprendenti del Campionato del Mondo Rally (WRC). Il norvegese, a cui è stata negata la classe regina nelle ultime tre stagioni, ha poi celebrato il successo nel WRC2 con due titoli nello stesso periodo, l'ultimo dei quali quest'anno. Risultati che secondo molti meritano di essere analizzati in vista di un possibile ritorno nel WRC. Tuttavia, nonostante questi risultati più che convincenti, la strada dello scandinavo è ancora bloccata e l'ingresso nel Rally1 sembra quasi impossibile per lui.



Mentre la stagione 2024 è già dietro l'angolo, che tradizionalmente inizia a gennaio con il Rally di Monte-Carlo (25-28), Andreas Mikkelsen non sa come sarà il suo futuro. Anche se il campo della categoria regina non è ancora completo, Mikkelsen deve rendersi conto che non gli restano molte opzioni. Il norvegese vuole entrare nell'élite del WRC, ma sa che non sarà un compito facile. In caso di fallimento, tuttavia, dovrebbe trascorrere un altro anno nel WRC2. Ma per ora il suo programma non è ancora definito.



"Penso che tutti siano contenti, ma non posso ancora dire nulla sulla prossima stagione", assicura. "Come ho detto prima, sarà la Škoda a partecipare al WRC2. Nel Rally1 è complicato. Sarebbe più facile se potessimo fornire un piccolo budget, ma non è possibile. Naturalmente continueremo a lottare per questo. È la mia priorità, ma non sarà la fine del mondo se non dovesse accadere".