Mikkelsen ainda espera ter um cockpit de Rally1 em 2024

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Mikkelsen A esperança não morre: Andreas Mikkelsen, que se sagrou campeão do WRC2 pela segunda vez, não desistiu do seu desejo de competir na categoria rainha em 2024. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Andreas Mikkelsen é um dos pilotos mais surpreendentes do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O norueguês, que esteve afastado da categoria rainha nas últimas três épocas, celebrou desde então o sucesso no WRC2 com dois títulos no mesmo período, o último dos quais este ano. Conquistas que, para muitos, merecem ser analisadas com vista a um possível regresso ao WRC. No entanto, apesar destes resultados mais do que convincentes, o caminho do escandinavo continua bloqueado e entrar no Rally1 parece quase impossível para ele.



Enquanto a época de 2024 já está ao virar da esquina, começando tradicionalmente em janeiro com o Rali de Monte-Carlo (25 a 28), Andreas Mikkelsen não sabe como será o seu futuro. Apesar de o campo na categoria rainha ainda não estar completo, Mikkelsen tem de perceber que não lhe restam muitas opções. O norueguês quer estar entre a elite do WRC, mas sabe que não será uma tarefa fácil. No entanto, em caso de fracasso, terá de passar mais um ano no WRC2. Mas, para já, o seu programa ainda não está definido.



"Penso que todos estão satisfeitos, mas ainda não posso dizer nada sobre a próxima época", garante. "Como disse antes, será a Škoda se eles estiverem no WRC2. No Rally1 é complicado. Seria mais fácil se pudéssemos fornecer um pequeno orçamento, mas isso não é possível. Claro que vamos continuar a lutar por isso. É a minha prioridade, mas não será o fim do mundo se isso não acontecer."