Reid et Richards doivent façonner l'avenir du rallye

La FIA nomme deux anciens champions du monde des copilotes, Robert Reid et David Richards (Prodrive), à la tête d'un groupe de travail chargé d'étudier le rallye à tous les niveaux.

Robert Reid et David Richards savent tout des succès en championnat du monde des rallyes - ils étaient ensemble au sommet de la hiérarchie mondiale en 2001. Cette fois-ci, leur mission est un peu plus large que l'utilisation d'une Subaru avec Richard Burns au volant, qui était plus rapide que tout ce qui existe au monde. Dans leur ligne de mire cette fois : l'orientation future du rallye.

Un groupe de travail chargé de trouver une solution pour le rallye a été créé mardi par la réunion stratégique du Conseil mondial de la FIA (WMSC) lors de la semaine annuelle de l'assemblée générale à Bakou. Le vice-président sportif de la FIA, Reid, et le membre du Conseil mondial, Richards, dirigeront le groupe.

La déclaration de la FIA précise que "les aspects techniques, sportifs et promotionnels du Championnat du monde des rallyes de la FIA seront pris en compte. Le groupe se penchera également sur la voie à suivre pour le développement de base du rallye. Un premier document de travail sera soumis à l'examen des commissions WMSC et WRC dans un délai de deux semaines".

Richards est bien placé pour comprendre le WRC et le rallye des deux côtés de la barrière. Il a remporté le titre de champion du monde en 1981 avec Ari Vatanen. Il a établi Subaru comme force dominante dans le rallye mondial et il possédait les droits commerciaux du WRC.