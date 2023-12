Reid e Richards per dare forma al futuro dei rally

La FIA nomina due ex campioni del mondo dei copiloti, Robert Reid e David Richards (Prodrive), a capo di un gruppo di lavoro che si occupa di rally a tutti i livelli.

Robert Reid e David Richards sanno tutto sul successo nel Campionato del Mondo di Rally: nel 2001 erano insieme in cima al mondo. Questa volta la loro missione è un po' più ampia di quella di guidare una Subaru con Richard Burns al volante che era più veloce di qualsiasi altra cosa al mondo. Questa volta nel loro mirino c'è la direzione futura del rally.

Un gruppo di lavoro per trovare una soluzione per il rally è stato istituito martedì dalla riunione strategica del Consiglio Mondiale dei Rally (WMSC) della FIA, in occasione della settimana annuale dell'Assemblea Generale a Baku. Il vicepresidente sportivo della FIA Reid e il membro del Consiglio Mondiale Richards presiederanno il gruppo.

La dichiarazione della FIA dice: "Saranno presi in considerazione gli aspetti tecnici, sportivi e promozionali del Campionato del Mondo Rally FIA. Il gruppo esaminerà anche la strada da seguire per lo sviluppo di base del rally. Un primo documento di lavoro sarà presentato alla Commissione WMSC e WRC per essere esaminato entro due settimane".

Richards è in grado di comprendere il WRC e il rally da entrambi i lati della barricata. Ha vinto il titolo mondiale con Ari Vatanen nel 1981. Ha affermato la Subaru come forza dominante nel mondo dei rally e ha detenuto i diritti commerciali del WRC.