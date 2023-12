Reid e Richards para moldar o futuro dos ralis

Robert Reid e David Richards sabem tudo sobre o sucesso no Campeonato do Mundo de Ralis - estiveram juntos no topo do mundo em 2001. Desta vez, a sua missão é um pouco mais vasta do que conduzir um Subaru com Richard Burns ao volante que foi mais rápido do que qualquer outra coisa no mundo. Desta vez, a sua mira é a futura direção dos ralis.

Um grupo de trabalho para encontrar uma solução para os ralis foi criado na terça-feira pela reunião estratégica do Conselho Mundial de Ralis da FIA (WMSC) na semana da Assembleia Geral anual em Baku. O vice-presidente desportivo da FIA, Reid, e o membro do Conselho Mundial, Richards, presidirão ao grupo.

Os aspectos técnicos, desportivos e promocionais do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA serão tidos em conta", refere o comunicado da FIA. O grupo analisará igualmente o caminho a seguir para o desenvolvimento dos ralis a nível das bases. Um documento de trabalho inicial será submetido à apreciação do WMSC e da Comissão do WRC dentro de duas semanas".

Richards está bem posicionado para compreender o WRC e os ralis de ambos os lados da vedação. Ganhou o título mundial com Ari Vatanen em 1981. Estabeleceu a Subaru como a força dominante nos ralis mundiais e detinha os direitos comerciais do WRC.