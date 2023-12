Mikkelsen de retour chez Hyundai, Sordo reste

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Hyundai Motorsport confirme les équipes définitives pour la saison 2024 du WRC, Dani Sordo/Cándido Carrera et Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen complèteront sa formation pour le championnat du monde des rallyes 2024. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Ils se partageront la troisième Hyundai i20 N Rally1 Hybrid de l'équipe avec le duo finlandais Esapekka Lappi/Janne Ferm.



Les deux équipes se partageront les événements avec Esapekka Lappi/Janne Ferm dans la troisième Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid de l'équipe. Leur mission sera d'aider les participants de toute la saison Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe et Ott Tänak/Martin Järveoja dans leur lutte pour le championnat des pilotes. Sordo et Mikkelsen ont été choisis en raison de leur grande expérience et de leur talent sur certaines surfaces du WRC, Hyundai Motorsport alignant l'équipe la plus forte pour chaque épreuve. Les forces individuelles des pilotes sont ainsi mises à profit : Sordo sur la terre rugueuse, Mikkelsen sur l'asphalte et Lappi sur les rallyes sur neige et sur terre rapide.



2024 sera la onzième année de Sordo chez Hyundai Motorsport, puisqu'il travaille pour l'équipe basée à Alzenau depuis la première saison WRC en 2014. Avec son copilote Carrera, l'Espagnol tentera d'ajouter 20 podiums à son palmarès avec les machines Hyundai. Mikkelsen est également un visage connu de l'équipe Hyundai Shell Mobis World Rally. Il a couru avec l'équipe pendant trois saisons, de 2017 à 2019. Depuis la séparation de l'équipe, Mikkelsen s'est assuré deux titres de pilote dans le Championnat du monde des rallyes 2 de la FIA (WRC2) en 2021 et 2023. Outre son rôle de pilote en WRC la saison prochaine, le Norvégien soutiendra le programme de développement de la voiture de Rally2 de Hyundai Motorsport. Sordo et Mikkelsen ont tous deux joué un rôle clé dans le premier titre constructeur remporté par Hyundai Motorsport en 2019. Des objectifs concrets pour les deux pilotes et l'ensemble de l'équipe seront annoncés en janvier, avant le début de la saison à Monte-Carlo. Hyundai Motorsport travaille également sur ses plans pour le WRC2 en 2024 et utilise la série pour développer de futurs talents avec l'intention de les utiliser en 2025 et au-delà.



Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré : "Nous sommes heureux de confirmer les derniers éléments de notre équipage WRC expérimenté et talentueux pour 2024. Dani a beaucoup contribué à l'équipe au cours des dix dernières années, tant sur les pistes qu'à l'usine, nous sommes donc très heureux qu'il continue avec nous la saison prochaine. Il est également intéressant de voir Andreas revenir dans notre cadre, car il a un succès avéré et une grande expérience qui nous sera utile tant en WRC qu'en Rally2. Grâce à leurs spécialités légèrement différentes et à leur énorme expérience, l'association d'Esapekka, Dani et Andreas nous permettra de constituer la meilleure équipe pour chaque épreuve, afin de nous battre aux côtés de Thierry et Ott".



Dani Sordo a déclaré : "Je suis très heureux de rester une saison de plus chez Hyundai Motorsport et d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs pour 2024. Les rallyes auxquels nous allons participer correspondent à mon style de conduite, ce qui me donne confiance dans notre capacité à marquer beaucoup de points. au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Comme je fais partie de la famille d'Alzenau depuis plus de dix ans et que j'ai profité de la célébration des titres en 2019 et 2020, je ferai tout pour aider l'équipe à revenir au sommet".



Andreas Mikkelsen a poursuivi : "Je suis très heureux de revenir dans la catégorie supérieure du rallye avec Hyundai Motorsport. Depuis 2019, nous nous sommes battus avec acharnement pour revenir au plus haut niveau de ce sport et je suis très heureux que nous puissions le faire avec Hyundai. Nous avons une grande opportunité devant nous et nous allons la saisir à deux mains et en tirer le meilleur parti. Je tiens à remercier Hyundai Motorsport de nous avoir accordé sa confiance. Nous ferons de notre mieux pour atteindre les objectifs élevés que nous nous sommes fixés pour la saison 2024". (Hyundai)