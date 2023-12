Mikkelsen torna alla Hyundai, Sordo rimane

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Hyundai Motorsport conferma le squadre definitive per la stagione WRC 2024, con Dani Sordo/Cándido Carrera e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen che completano la formazione per il Campionato del Mondo Rally 2024. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Condivideranno la terza Hyundai i20 N Rally1 Hybrid del team con il duo finlandese Esapekka Lappi/Janne Ferm.



I due team condivideranno gli eventi con Esapekka Lappi/Janne Ferm sulla terza Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid del team. Il loro compito sarà quello di sostenere i contendenti della stagione Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja nella loro lotta per il campionato piloti. Sordo e Mikkelsen sono stati scelti per la loro grande esperienza e il loro talento su determinate superfici nel WRC, con Hyundai Motorsport che schiera la formazione più forte per ogni evento. I punti di forza individuali dei piloti entrano in gioco: Sordo sullo sterrato, Mikkelsen sull'asfalto e Lappi sulla neve e sui rally di ghiaia veloci.



Il 2024 sarà l'undicesimo anno di Sordo con Hyundai Motorsport, in quanto è con il team di Alzenau dalla prima stagione WRC nel 2014. Insieme al copilota Carrera, lo spagnolo cercherà di aggiungere ai 20 podi conquistati con le macchine Hyundai. Mikkelsen è anche un volto familiare per lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Ha gareggiato con la squadra per tre stagioni, dal 2017 al 2019. Da quando si è separato dal team, Mikkelsen si è assicurato due titoli di pilota nel FIA World Rally Championship 2 (WRC2) nel 2021 e nel 2023. Oltre al suo ruolo di pilota nel WRC nella prossima stagione, il norvegese supporterà lo sviluppo del programma di auto Rally2 di Hyundai Motorsport. Sordo e Mikkelsen hanno entrambi svolto un ruolo chiave nella vittoria del primo titolo costruttori di Hyundai Motorsport nel 2019 e gli obiettivi specifici per i due piloti, così come per l'intera squadra, saranno annunciati a gennaio prima dell'apertura della stagione a Monte-Carlo. Hyundai Motorsport sta anche lavorando ai suoi piani per il WRC2 nel 2024, utilizzando la serie per sviluppare i futuri talenti con l'intenzione di utilizzarla nel 2025 e oltre.



Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di confermare gli ultimi elementi del nostro esperto e talentuoso equipaggio WRC per il 2024. Dani ha contribuito molto alla squadra negli ultimi dieci anni, sia in pista che in fabbrica, quindi siamo lieti che continuerà a lavorare per noi anche nella prossima stagione. È interessante anche il ritorno di Andreas nella nostra squadra, in quanto porta con sé un'esperienza comprovata e un bagaglio di esperienze che ci serviranno sia nel WRC che nel Rally2. Grazie alle loro specializzazioni leggermente diverse e alla loro vasta esperienza, la combinazione di Esapekka, Dani e Andreas ci darà l'opportunità di mettere insieme la squadra migliore per ogni evento, per lottare al fianco di Thierry e Ott".



Dani Sordo ha dichiarato: "Sono molto felice di rimanere con Hyundai Motorsport per un'altra stagione e di aiutare il team a raggiungere i suoi obiettivi per il 2024. I rally in cui gareggeremo si adattano al mio stile di guida, il che mi dà la certezza di poter segnare molti punti. con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Essendo stato parte della famiglia di Alzenau per oltre dieci anni e avendo goduto dei festeggiamenti per il titolo nel 2019 e nel 2020, farò tutto il possibile per aiutare la squadra a tornare al vertice".



Andreas Mikkelsen ha dichiarato: "Sono lieto di tornare nella massima categoria del rally con Hyundai Motorsport. Dal 2019 abbiamo lottato duramente per tornare nella massima categoria di questo sport e sono molto felice di poterlo fare con Hyundai. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi e la coglieremo con entrambe le mani e la sfrutteremo al massimo. Vorrei ringraziare Hyundai Motorsport per averci dato fiducia. Faremo del nostro meglio per raggiungere gli alti obiettivi della stagione 2024". (Hyundai)