Mikkelsen regressa à Hyundai, Sordo fica

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai A Hyundai Motorsport confirma as equipas finais para a temporada de 2024 do WRC, com Dani Sordo/Cándido Carrera e Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen a completarem o alinhamento para o Campeonato do Mundo de Ralis de 2024. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Partilharão o terceiro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid da equipa com a dupla finlandesa Esapekka Lappi/Janne Ferm.



As duas equipas vão partilhar os eventos com Esapekka Lappi/Janne Ferm no terceiro Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid da equipa. A sua tarefa será apoiar os concorrentes Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja na sua luta pelo campeonato de pilotos. Sordo e Mikkelsen foram seleccionados pela sua vasta experiência e talento em determinadas superfícies no WRC, com a Hyundai Motorsport a apresentar o alinhamento mais forte para cada evento. Os pontos fortes individuais dos pilotos entram em jogo: Sordo em gravilha irregular, Mikkelsen em alcatrão e Lappi na neve e em ralis de gravilha rápidos.



2024 será o décimo primeiro ano de Sordo com a Hyundai Motorsport, uma vez que tem estado com a equipa sediada em Alzenau desde a primeira época do WRC em 2014. Juntamente com o copiloto Carrera, o espanhol vai tentar aumentar os 20 pódios que já conquistou com máquinas Hyundai. Mikkelsen é também um rosto familiar para a Hyundai Shell Mobis World Rally Team. Ele competiu com a equipa durante três épocas, de 2017 a 2019. Desde que se separou da equipa, Mikkelsen garantiu dois títulos de pilotos no Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2 (WRC2) em 2021 e 2023. Para além do seu papel como piloto no WRC na próxima época, o norueguês irá apoiar o desenvolvimento do programa de carros de Rally2 da Hyundai Motorsport. Sordo e Mikkelsen desempenharam um papel fundamental na primeira vitória da Hyundai Motorsport no título de construtores em 2019 e os objectivos específicos para os dois pilotos, bem como para a equipa no seu conjunto, serão anunciados em janeiro, antes da abertura da época em Monte-Carlo. A Hyundai Motorsport está também a trabalhar nos seus planos para o WRC2 em 2024, utilizando a série para desenvolver futuros talentos com a intenção de a utilizar em 2025 e nos anos seguintes.



Cyril Abiteboul, Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por confirmar os elementos finais da nossa experiente e talentosa equipa do WRC para 2024. O Dani contribuiu muito para a equipa nos últimos dez anos, tanto na pista como na fábrica, por isso estamos muito satisfeitos por ele continuar a trabalhar connosco na próxima época. Também é interessante ver o Andreas regressar à nossa equipa, uma vez que traz consigo um historial comprovado e uma vasta experiência que nos ajudará muito no WRC e no Rally2. Graças às suas especialidades ligeiramente diferentes e à sua vasta experiência, a combinação de Esapekka, Dani e Andreas dar-nos-á a oportunidade de reunir a melhor equipa para cada prova e lutar ao lado de Thierry e Ott."



Dani Sordo afirmou: "Estou muito feliz por ficar com a Hyundai Motorsport por mais uma época e ajudar a equipa a atingir os seus objectivos para 2024. Os ralis em que vamos competir adequam-se ao meu estilo de condução, o que me dá confiança de que podemos marcar muitos pontos com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Tendo feito parte da família em Alzenau durante mais de dez anos e desfrutado das celebrações do título em 2019 e 2020, farei tudo o que puder para ajudar a equipa a regressar ao topo."



Andreas Mikkelsen afirmou: "Estou muito satisfeito por regressar à categoria máxima dos ralis com a Hyundai Motorsport. Desde 2019, temos lutado arduamente para regressar à categoria máxima do desporto e estou muito feliz por podermos fazê-lo com a Hyundai. Temos uma grande oportunidade à nossa frente e vamos agarrá-la com as duas mãos e aproveitá-la ao máximo. Gostaria de agradecer à Hyundai Motorsport por ter depositado a sua confiança em nós. Faremos o nosso melhor para atingir os elevados objectivos para a época de 2024." (Hyundai)