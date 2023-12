Hankook remporte un appel d'offres pour des pneus en championnat du monde des rallyes

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Speedweek Hankook s'est assuré avec succès le contrat de fourniture exclusive de pneus pour le Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC). Le contrat devrait débuter en 2025 pour une durée de trois ans.

La célèbre entreprise mondiale sera responsable de la fourniture de pneus pour les principales voitures de Rally1 ainsi que pour les voitures des championnats WRC2, WRC3 et FIA Junior WRC Support. La nomination d'Hankook a été approuvée après un vote du Conseil mondial de la FIA mercredi et conclut le mandat de trois ans de Pirelli.



Hankook est depuis de nombreuses années un acteur majeur du sport automobile international. Rien qu'en 2023, l'entreprise a joué un rôle important dans plus de 50 séries, notamment en tant que partenaire pneumatique exclusif pour la catégorie Junior ERC au sein du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA et du Championnat du monde de Formule E ABB FIA.



"Nous sommes heureux d'ouvrir un nouveau chapitre passionnant pour le Championnat du monde des rallyes de la FIA et souhaitons la bienvenue à Hankook en tant que notre fournisseur exclusif de pneus pour les trois prochaines années, à partir de 2025", a déclaré Peter Thul, directeur senior du sport chez le promoteur du WRC . "Nous exprimons également nos sincères remerciements à Pirelli pour sa précieuse contribution au cours des dernières saisons. Leur partenariat a été très apprécié".



Sooil Lee, président et CEO de Hankook Tire & Technology, a déclaré : "Le Championnat du monde des rallyes de la FIA est l'un des sports mécaniques les plus spectaculaires au monde, avec une histoire riche et une énorme base de fans dévoués. Hankook Tire est très heureux et fier de devenir le nouveau fournisseur et partenaire exclusif du WRC à partir de 2025".