Hankook si aggiudica l'appalto per i pneumatici nel Campionato del Mondo Rally

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Speedweek Hankook si è assicurata con successo il contratto di fornitura esclusiva di pneumatici per il FIA World Rally Championship (WRC). Il contratto avrà inizio nel 2025 e avrà una durata di tre anni. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La rinomata azienda globale sarà responsabile della fornitura di pneumatici per le principali vetture del Rally1 e per quelle dei campionati di supporto WRC2, WRC3 e FIA Junior WRC. La nomina di Hankook è stata approvata mercoledì a seguito di una votazione del Consiglio Mondiale della FIA e conclude il mandato triennale di Pirelli.



Hankook è da molti anni un nome di spicco nel motorsport internazionale. Solo nel 2023, l'azienda ha svolto un ruolo importante in più di 50 serie, in particolare come partner esclusivo per i pneumatici della categoria Junior ERC all'interno del FIA European Rally Championship e del ABB FIA Formula E World Championship.



"Siamo lieti di aprire un nuovo entusiasmante capitolo per il FIA World Rally Championship e di dare un caloroso benvenuto a Hankook come fornitore esclusivo di pneumatici per i prossimi tre anni, a partire dal 2025", ha dichiarato Peter Thul, Senior Director of Sport del promotore del WRC. "Esprimiamo inoltre i nostri più sinceri ringraziamenti a Pirelli per il suo prezioso contributo nelle ultime stagioni. La loro partnership è stata molto apprezzata".



Sooil Lee, Presidente e CEO di Hankook Tire & Technology, ha dichiarato: "Il FIA World Rally Championship è uno degli sport motoristici più spettacolari al mondo, con una ricca storia e una base di fan enorme e devota. Hankook Tire è molto lieta e orgogliosa di diventare il nuovo fornitore e partner esclusivo del WRC a partire dal 2025".