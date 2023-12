Hankook ganha concurso de pneus no Campeonato do Mundo de Ralis

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Speedweek A Hankook assegurou com êxito o contrato de fornecimento exclusivo de pneus para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC). O contrato tem início previsto para 2025 e tem uma duração de três anos. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A empresa de renome mundial será responsável pelo fornecimento de pneus para os principais carros do Rally1, bem como para os carros dos campeonatos de apoio WRC2, WRC3 e FIA Junior WRC. A nomeação da Hankook foi aprovada na sequência de uma votação do Conselho Mundial da FIA na quarta-feira e conclui o mandato de três anos da Pirelli.



A Hankook é um dos principais nomes do desporto automóvel internacional há muitos anos. Só em 2023, a empresa desempenhou um papel importante em mais de 50 séries, nomeadamente como parceiro exclusivo de pneus para a categoria Junior ERC do Campeonato Europeu de Ralis da FIA, bem como para o Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA.



"Estamos muito satisfeitos por abrir um novo e excitante capítulo para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA e damos as boas-vindas à Hankook como nosso fornecedor exclusivo de pneus para os próximos três anos, com início em 2025", afirmou Peter Thul, Diretor Sénior de Desporto do promotor do WRC. "Também expressamos os nossos sinceros agradecimentos à Pirelli pelas suas valiosas contribuições ao longo das últimas épocas. A sua parceria tem sido muito apreciada."



Sooil Lee, Presidente e CEO da Hankook Tire & Technology, afirmou: "O Campeonato do Mundo de Ralis da FIA é um dos desportos motorizados mais espectaculares do mundo, com uma história rica e uma enorme e dedicada base de fãs. A Hankook Tire está muito satisfeita e orgulhosa por se tornar o novo e exclusivo fornecedor e parceiro do WRC a partir de 2025."