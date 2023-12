Libération d'Ott Tänak de M-Sport pour Hyundai

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand M-Sport Ott Tänak est libéré de son contrat avec M-Sport depuis le début du Rallye du Japon. Le champion du monde 2019 pourra rouler et faire des essais pour Hyundai dès décembre prochain. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Autorisée à rouler librement sur sa base d'essais en Finlande, l'équipe de Hyundai Motorsport ne manquera pas l'occasion de préparer la prochaine saison avec son pilote estonien. A cette époque de l'année, le revenant de Hyundai devrait rafraîchir ses connaissances au volant de la Hyundai après son intermède d'un an chez M-Sport sur la neige et la glace.



"Nous serons assez occupés, car il y a suffisamment de travail en décembre. Bien sûr, j'ai déjà conduit cette voiture et je la connais déjà un peu. J'aimerais acquérir encore un peu d'expérience avec cette voiture. J'ai encore beaucoup à faire d'ici le début de l'année prochaine", a déclaré Tänak.



"Les attentes pour la saison à venir sont très élevées. Il semble que Cyril Abiteboul (le patron de l'équipe Hyundai) soit un patron fort, donc il ne compte probablement que sur la victoire. C'est pourquoi nous devons être efficaces. C'est toujours un peu dangereux quand les attentes sont aussi élevées. On tombe alors de très haut. C'est probablement ce qui m'est arrivé cette année au moins, et certainement aussi à l'équipe", a commenté l'Estonien.