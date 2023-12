Rilascio di Ott Tänak da M-Sport per Hyundai

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-Sport Ott Tänak è stato svincolato dal suo contratto con M-Sport dall'inizio del Rally del Giappone; il campione del mondo 2019 potrà guidare e testare per Hyundai da dicembre di quest'anno. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il team Hyundai Motorsport è autorizzato a guidare liberamente nella sua base di prova in Finlandia e non si lascerà sfuggire l'opportunità di preparare la prossima stagione con il suo pilota estone. Questo periodo dell'anno dovrebbe vedere il rientrante Hyundai rispolverare le sue abilità sulla Hyundai dopo la parentesi di un anno con M-Sport su neve e ghiaccio.



"Saremo molto impegnati, perché a dicembre c'è molto lavoro da fare. Naturalmente ho già guidato questa vettura e la conosco già un po'. Voglio fare ancora un po' di esperienza con questa vettura. Ho ancora molto da fare prima dell'inizio del prossimo anno", ha dichiarato Tänak.



"Le aspettative per la prossima stagione sono molto alte. Sembra che Cyril Abiteboul (capo del team Hyundai) sia un capo forte, quindi probabilmente si aspetta solo di vincere. Per questo motivo dobbiamo essere efficienti. È sempre un po' pericoloso quando le aspettative sono così alte. Poi si cade da una grande altezza. Probabilmente è quello che è successo quest'anno, almeno a me e sicuramente alla squadra", ha commentato l'estone.