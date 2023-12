Libertação de Ott Tänak da M-Sport para a Hyundai

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German M-Sport Ott Tänak foi libertado do seu contrato com a M-Sport desde o início do Rali do Japão; o campeão do mundo de 2019 poderá conduzir e testar para a Hyundai a partir de dezembro deste ano.

A equipa da Hyundai Motorsport está autorizada a conduzir livremente na sua base de testes na Finlândia e não vai perder a oportunidade de preparar a próxima época com o seu piloto estónio. Nesta altura do ano, o regressado da Hyundai deverá aperfeiçoar as suas capacidades no Hyundai, após o seu interlúdio de um ano com a M-Sport na neve e no gelo.



"Vamos estar bastante ocupados, pois há muito trabalho para fazer em dezembro. Claro que já conduzi este carro antes e já o conheço um pouco. Quero ganhar mais experiência com este carro. Ainda tenho muito que fazer antes do início do próximo ano", disse Tänak.



"As expectativas para a próxima época são muito elevadas. Parece que Cyril Abiteboul (chefe de equipa da Hyundai) é um chefe forte, por isso provavelmente só espera ganhar. É por isso que temos de ser eficientes. É sempre um pouco perigoso quando as expectativas são tão altas. Depois, caímos de uma grande altura. Foi provavelmente o que aconteceu este ano, pelo menos comigo e certamente com a equipa", comentou o estónio.