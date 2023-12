La nueva estructura del equipo refuerza la autoestima de Neville De Toni Hoffmann Hyundai La nueva estructura del equipo Hyundai da más confianza a Thierry Neuville para el Campeonato del Mundo de Rallyes de 2024, como explicó recientemente el tercer clasificado en una entrevista. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Además de una lista de pilotos estelares, entre los que se encuentran Ott Tänak, Esapekka Lappi, Dani Sordo y Andreas Mikkelsen, todos ellos probados ganadores de rallies, el belga afirmó que entre bastidores en Hyundai Motorsport, el equipo es más fuerte que nunca.



"Sabemos lo mucho que Cyril (Abiteboul, jefe del equipo) quiere dar el año que viene", dijo Neuville, que acaba de completar su décima temporada con el fabricante coreano. "Ha aprendido el WRC este año, pero ahora tengo mucha confianza en esta posición en el equipo; creo que nunca he tenido más confianza. La forma en que F-X (Demaison, director técnico) y Christian (Loriaux, director del programa WRC) están trabajando juntos es realmente buena. Todo está funcionando bien".



Neuville ha ganado dos rallies esta temporada, pero cree que podría haber estado en el podio mucho más a menudo que en 2023: "Creo que este año hemos podido luchar por más", continuó, "pero lo positivo es que me he sentido cómodo con el coche y definitivamente hemos progresado en el aspecto del rendimiento. El año que viene será interesante. Sabemos que Toyota está encontrando la regularidad y tenemos que trabajar en eso también."