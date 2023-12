La nouvelle structure de l'équipe renforce la confiance de Neville

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai La nouvelle structure de l'équipe Hyundai redonne confiance à Thierry Neuville pour le championnat du monde des rallyes 2024, a déclaré le troisième du championnat lors d'une récente interview. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Outre une liste de pilotes All-Star, dont Ott Tänak, Esapekka Lappi, Dani Sordo et Andreas Mikkelsen, tous des vainqueurs de rallye confirmés, le Belge a déclaré que l'équipe était plus forte que jamais en coulisses chez Hyundai Motorsport.



"Nous savons combien Cyril (Abiteboul, le patron de l'équipe) veut livrer l'année prochaine", a déclaré Neuville, qui vient de terminer sa dixième saison chez le constructeur coréen. "Il a appris le WRC cette année, mais je suis maintenant vraiment confiant pour cette position dans l'équipe - je crois que je n'ai jamais été aussi confiant. La façon dont F-X (Demaison, directeur technique) et Christian (Loriaux, responsable du programme WRC) travaillent ensemble est vraiment bonne. Tout fonctionne bien".



Neuville a remporté deux rallyes cette saison, mais il estime qu'il aurait pu monter sur le podium beaucoup plus souvent qu'en 2023. "Je pense que nous étions en mesure de nous battre pour plus cette année", a-t-il poursuivi, "mais le point positif est que je me suis senti à l'aise avec la voiture et que nous avons définitivement progressé du côté des performances. L'année prochaine sera intéressante. Nous savons que Toyota trouve la constance, et c'est aussi ce sur quoi nous devons travailler".