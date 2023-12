La nuova struttura della squadra aumenta la fiducia in sé stesso di Neville

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai La nuova struttura del team Hyundai dà a Thierry Neuville maggiore fiducia per il Campionato del Mondo Rally 2024, come ha spiegato di recente il pilota terzo classificato in un'intervista. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Oltre a una lista di piloti all-star, tra cui Ott Tänak, Esapekka Lappi, Dani Sordo e Andreas Mikkelsen, tutti provetti vincitori di rally, il belga ha affermato che dietro le quinte di Hyundai Motorsport la squadra è più forte che mai.



"Sappiamo quanto Cyril (Abiteboul, capo della squadra) voglia fare il prossimo anno", ha detto Neuville, che ha appena concluso la sua decima stagione con il costruttore coreano. "Quest'anno ha imparato a conoscere il WRC, ma ora sono davvero fiducioso della mia posizione nella squadra - non credo di essere mai stato così fiducioso. Il modo in cui F-X (Demaison, direttore tecnico) e Christian (Loriaux, responsabile del programma WRC) stanno lavorando insieme è davvero ottimo. Tutto funziona bene".



Neuville ha vinto due rally in questa stagione, ma ritiene che avrebbe potuto salire sul podio molto più spesso di quanto non abbia fatto nel 2023: "Credo che quest'anno avremmo potuto lottare di più", ha proseguito, "ma la cosa positiva è che mi sono sentito a mio agio con la vettura e che abbiamo sicuramente fatto dei progressi dal punto di vista delle prestazioni. Il prossimo anno sarà interessante. Sappiamo che la Toyota sta trovando consistenza e dobbiamo lavorare anche su questo".