Nova estrutura da equipa aumenta a auto-confiança de Neville

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai A nova estrutura da equipa Hyundai dá a Thierry Neuville mais confiança para o Campeonato do Mundo de Ralis de 2024, como o piloto terceiro classificado explicou recentemente numa entrevista. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Para além de uma lista de pilotos de renome, incluindo Ott Tänak, Esapekka Lappi, Dani Sordo e Andreas Mikkelsen, todos vencedores de ralis, o belga afirmou que, nos bastidores da Hyundai Motorsport, a equipa está mais forte do que nunca.



"Sabemos o quanto Cyril (Abiteboul, chefe de equipa) quer dar frutos no próximo ano", disse Neuville, que acaba de completar a sua décima temporada com o construtor coreano. "Ele aprendeu o WRC este ano, mas agora estou muito confiante nesta posição na equipa - acho que nunca estive tão confiante. A forma como o F-X (Demaison, diretor técnico) e o Christian (Loriaux, gestor do programa WRC) estão a trabalhar em conjunto é muito boa. Tudo está a funcionar bem".



Neuville venceu dois ralis esta época, mas acredita que poderia ter estado no pódio muito mais vezes do que em 2023. "Penso que este ano podíamos ter lutado mais", continuou, "mas o aspeto positivo é que me senti confortável com o carro e fizemos definitivamente progressos em termos de desempenho. O próximo ano vai ser interessante. Sabemos que a Toyota está a encontrar consistência e temos de trabalhar nisso também."