Kalle Rovanperä: "¿Por qué no conducir GT en 2024?" De Toni Hoffmann Toyota El Campeón del Mundo de Rallyes Kalle Rovanperä recibió su trofeo de campeón junto con su copiloto Jonne Halttunen y su jefe de equipo Jari-Matti Latvala en la ceremonia de entrega de premios de la FIA celebrada en Bakú el viernes por la noche.

En este día de gala, el joven finlandés reiteró su deseo de pilotar en circuito la próxima temporada. Al igual que Sébastien Ogier en los dos últimos años, Kalle Rovanperä aún no conoce su programa corto exacto en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 2024.



"Espero probar un GT y, si todo va bien, ¿por qué no correr? Me gustaría probar la pista y debería tener algo de tiempo libre el año que viene.



Llevo años conduciendo, aunque todavía soy joven, y pensé que sería un buen momento para tomarme una especie de descanso, recargar las pilas, recuperar el aliento para afrontar los próximos años y seguir con hambre y motivación. Pero aún no sé cuántos rallies haré, eso lo decidiremos a medida que avance la temporada".