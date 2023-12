Kalle Rovanperä : "Pourquoi ne pas faire du GT en 2024 ?"

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Le champion du monde des rallyes Kalle Rovanperä a reçu son trophée de champion lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA à Bakou vendredi soir, en compagnie de son copilote Jonne Halttunen et du chef d'équipe Jari-Matti Latvala. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Lors de cette journée de gala, le jeune Finlandais a réitéré son souhait de rouler sur circuit la saison prochaine. Comme Sébastien Ogier ces deux dernières années, Kalle Rovanperä ne connaît pas encore pour le moment son programme court exact en Championnat du monde des rallyes (WRC) 2024.



"J'espère pouvoir tester une GT et si tout se passe bien, pourquoi ne pas faire une course ? J'aimerais bien essayer le circuit et je devrais avoir un peu de temps libre pour cela l'année prochaine.



Cela fait des années que je pilote, même si je suis encore jeune, et j'ai pensé que ce serait le bon moment pour faire une sorte de pause, me ressourcer, reprendre mon souffle pour aborder les années à venir, et rester affamé et motivé. Mais je ne sais pas encore combien de rallyes je vais faire, nous en déciderons au cours de la saison".