Kalle Rovanperä: "Perché non guidare il GT nel 2024?".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Il campione del mondo di rally Kalle Rovanperä ha ricevuto il trofeo del campionato insieme al suo copilota Jonne Halttunen e al capo squadra Jari-Matti Latvala durante la cerimonia di premiazione della FIA a Baku venerdì sera. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

In questa giornata di gala, il giovane finlandese ha ribadito il suo desiderio di guidare su pista la prossima stagione. Come Sébastien Ogier negli ultimi due anni, Kalle Rovanperä non conosce ancora il suo esatto programma a breve termine nel Campionato del Mondo Rally (WRC) 2024.



"Spero di provare una GT e, se tutto va bene, perché non correre? Vorrei provare la pista e l'anno prossimo dovrei avere un po' di tempo libero.



Sono anni che guido, anche se sono ancora giovane, e ho pensato che sarebbe stato un buon momento per prendermi una specie di pausa, ricaricare le batterie, riprendere fiato per affrontare i prossimi anni e rimanere affamato e motivato. Ma non so ancora quanti rally farò, lo decideremo con l'avanzare della stagione".