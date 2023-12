Kalle Rovanperä: "Porque não conduzir o GT em 2024?"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota O Campeão do Mundo de Ralis, Kalle Rovanperä, recebeu o seu troféu de campeão juntamente com o seu copiloto Jonne Halttunen e o chefe de equipa Jari-Matti Latvala na cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku, na sexta-feira à noite. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Neste dia de gala, o jovem finlandês reiterou o seu desejo de conduzir em pista na próxima época. Tal como Sébastien Ogier nos últimos dois anos, Kalle Rovanperä ainda não conhece o seu curto programa exato no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2024.



"Espero testar um GT e, se tudo correr bem, porque não correr? Gostaria de experimentar a pista e devo ter algum tempo livre no próximo ano.



Conduzo há anos, apesar de ainda ser jovem, e pensei que seria uma boa altura para fazer uma espécie de pausa, recarregar as baterias, recuperar o fôlego para enfrentar os próximos anos e manter a fome e a motivação. Mas ainda não sei quantos ralis vou fazer, isso será decidido à medida que a época for avançando."