Ogier quiere su décima victoria en Montecarlo

Sébastien Ogier, ocho veces campeón del mundo, aspira a su décima victoria récord en el Rally de Montecarlo, en la prueba inaugural del Campeonato del Mundo de Rallyes 2024, pero hasta entonces su familia es su principal prioridad.

Con otra temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes terminada, el ocho veces campeón está dando prioridad al descanso y la relajación antes de dirigirse a los Alpes el mes que viene. La razón es que el Rally de Montecarlo ha trasladado su parque de asistencia a su ciudad natal, Gap, para la prueba que se celebrará del 25 al 28 de enero.



"Para ser sincero, estoy muy contento de poder desconectar entre carreras", dijo Ogier a DirtFish. "Me tomaré un tiempo con mi familia y me relajaré, quizá vaya a esquiar a Austria con mi hijo Tim. Pensaré en el Monte, digamos, cuando tenga mi día de pruebas para el evento. Es importante relajarse entre eventos".



Aunque el tradicional inicio de temporada en Montecarlo no haya estado en su mente, ha contribuido a dar forma a la historia de Ogier a lo largo de los años.



"Siempre será un evento mágico para mí", dijo el 58 veces ganador de la general. "Y ahora el objetivo es ganarla por décima vez. Nunca lo habría imaginado al principio de mi carrera en este deporte. No puedo decir que lo esté deseando ahora, ya he dicho que me voy a tomar un descanso, pero cuando la expectación aumenta, entonces sí que es algo especial. El Monte siempre será algo especial para mí. Al principio, la emoción era aún más fuerte y el estrés probablemente mayor, porque sin duda era un evento en el que quería actuar más que nadie. Ahora estoy un poco más relajado".



Aunque el Monte no sólo se celebrará en Mónaco el año que viene, las ceremonias de salida y llegada seguirán teniendo lugar en el Principado. Y después de una salida ceremonial el jueves por la tarde, las tripulaciones se dirigirán directamente a las etapas, con Thoard-Saint-Geniez y Bayons-Bréziers ambas recorridas en la oscuridad antes de que los coches lleguen a Gap para pasar la noche antes de que comience el primer día completo a través de los Altos Alpes el viernes.