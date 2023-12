Ogier veut une dixième victoire au Monte-Carlo

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Red Bull Sébastien Ogier, huit fois champion du monde, vise une dixième victoire au Rallye Monte-Carlo, un record, lors de l'ouverture du Championnat du monde des rallyes en 2024, mais d'ici là, la famille est une priorité absolue.

Après une nouvelle saison de championnat du monde des rallyes, l'octuple champion accorde une grande importance au repos et à la détente avant de partir pour les Alpes le mois prochain. Pour ce faire, il prend le chemin de la maison car le Rallye Monte-Carlo a rapatrié son parc d'assistance à Gap, sa ville natale, pour l'épreuve du 25 au 28 janvier.



"Honnêtement, je suis vraiment heureux de pouvoir me déconnecter entre les courses", a déclaré Ogier à DirtFish. "Je vais prendre un peu de temps avec ma famille pour me détendre, peut-être aller skier avec mon fils Tim en Autriche. Pour le Monte, je réfléchirai, disons, quand j'aurai ma journée de test pour l'épreuve. C'est important de se détendre entre les événements".



Bien que le traditionnel début de saison du Monte-Carlo n'ait peut-être pas été au premier plan de ses pensées, il a contribué à marquer l'histoire d'Ogier au fil des ans.



"Pour moi, ce sera toujours un événement magique", a déclaré celui qui a remporté 58 fois le classement général. "Et maintenant, l'objectif est de le remporter pour la dixième fois. Je n'aurais jamais pu l'imaginer au début de ma carrière dans ce sport. Je ne peux pas dire que je m'en réjouisse pour le moment, j'ai déjà dit que j'allais faire une pause, mais quand l'attente augmente, c'est vraiment quelque chose de spécial. Le 'Monte' sera toujours quelque chose de spécial pour moi. Au début, l'émotion était encore plus forte et le stress probablement plus grand, car c'était définitivement un événement où je voulais me produire plus que tous les autres. Je suis un peu plus détendue maintenant".



Même si l'année prochaine, le Monte ne sera pas organisé uniquement à Monaco, les cérémonies de départ et d'arrivée auront tout de même lieu en Principauté. Et après un départ solennel jeudi soir, les équipages partiront directement pour les étapes, Thoard-Saint-Geniez et Bayons-Bréziers étant toutes deux parcourues dans l'obscurité, avant que les voitures n'arrivent à Gap pour la nuit, avant la première journée complète à travers les Hautes Alpes vendredi.