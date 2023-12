Ogier vuole la sua decima vittoria a Monte Carlo

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull L'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier punta alla sua decima vittoria record al Rally di Monte Carlo, prima prova del Campionato del Mondo di Rally 2024, ma fino ad allora la sua famiglia è la sua priorità assoluta. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Con la fine di un'altra stagione del Campionato del Mondo di Rally, l'otto volte campione sta dando priorità al riposo e al relax prima di dirigersi verso le Alpi il mese prossimo. Il suo ritorno a casa è dovuto al fatto che il Rally di Monte Carlo ha spostato il suo parco assistenza nella sua città natale, Gap, per l'evento che si terrà dal 25 al 28 gennaio.



"Ad essere sincero, sono molto contento di poter staccare tra una gara e l'altra", ha detto Ogier a DirtFish. "Mi prenderò un po' di tempo con la mia famiglia e mi rilasserò, magari andando a sciare in Austria con mio figlio Tim. Penserò al Monte, diciamo, quando avrò la giornata di test per l'evento. È importante rilassarsi tra un evento e l'altro".



Anche se la tradizionale apertura della stagione a Monte Carlo non è stata in prima linea nella sua mente, ha contribuito a plasmare la storia di Ogier nel corso degli anni.



"Sarà sempre un evento magico per me", ha detto il 58 volte vincitore assoluto. "E ora l'obiettivo è vincere per la decima volta. Non avrei mai potuto immaginarlo all'inizio della mia carriera in questo sport. Non posso dire di essere impaziente al momento, ho già detto che sono in pausa, ma quando l'attesa cresce, allora è davvero qualcosa di speciale. Il 'Monte' sarà sempre qualcosa di speciale per me. All'inizio l'emozione era ancora più forte e probabilmente lo stress era maggiore, perché era sicuramente un evento in cui volevo esibirmi più di chiunque altro. Ora sono un po' più rilassato".



Anche se l'anno prossimo il Monte non si terrà solo a Monaco, le cerimonie di partenza e di arrivo si svolgeranno comunque nel Principato. Dopo la cerimonia di partenza di giovedì sera, gli equipaggi si dirigeranno direttamente verso le tappe, con Thoard-Saint-Geniez e Bayons-Bréziers che saranno percorse entrambe al buio prima che le auto arrivino a Gap per la notte, prima che inizi la prima giornata completa attraverso le Hautes Alpes, venerdì.