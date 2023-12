Ogier quer a sua décima vitória em Monte Carlo

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo, tem como objetivo a sua décima vitória recorde no Rali de Monte Carlo, na ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024, mas até lá a sua família é a sua principal prioridade. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Com mais uma temporada do Campeonato do Mundo de Ralis terminada, o oito vezes campeão está a dar prioridade ao descanso e à descontração antes de se dirigir para os Alpes no próximo mês. Está a regressar a casa porque o Rali de Monte Carlo transferiu o seu parque de assistência para a sua cidade natal, Gap, para o evento de 25 a 28 de janeiro.



"Para ser honesto, estou muito feliz por poder descansar entre as corridas", disse Ogier ao DirtFish. "Vou passar algum tempo com a minha família e relaxar, talvez ir esquiar na Áustria com o meu filho Tim. Vou pensar no Monte, digamos, quando tiver o meu dia de testes para o evento. É importante relaxar entre eventos".



Embora a tradicional abertura da época em Monte Carlo possa não ter estado na sua mente, ajudou a moldar a história de Ogier ao longo dos anos.



"Será sempre um evento mágico para mim", disse o 58 vezes vencedor da geral. "E agora o objetivo é vencê-la pela décima vez. Nunca poderia ter imaginado isso no início da minha carreira neste desporto. Não posso dizer que esteja ansioso por isso neste momento, já disse que estou a fazer uma pausa, mas quando a expetativa aumenta, então é realmente algo especial. O "Monte" será sempre algo especial para mim. No início, a emoção era ainda mais forte e o stress era provavelmente maior, porque era definitivamente um evento em que eu queria atuar mais do que qualquer outro. Agora estou um pouco mais relaxado".



Apesar de o Monte não se realizar apenas no Mónaco no próximo ano, as cerimónias de partida e chegada continuarão a ter lugar no Principado. Depois de uma cerimónia de partida na quinta-feira à noite, as equipas irão diretamente para as etapas, com Thoard-Saint-Geniez e Bayons-Bréziers a serem percorridas no escuro, antes de os carros chegarem a Gap para passar a noite, antes do início do primeiro dia completo nos Hautes Alpes, na sexta-feira.