Evans non partecipa alla cerimonia di premiazione a causa di un incidente in bicicletta

In un messaggio sui suoi social network, Elfyn Evans ha annunciato di non poter partecipare alla cerimonia annuale di premiazione FIA 2023 a Baku venerdì sera a causa di un infortunio.

Dopo una caduta in bicicletta, il gallese si è ferito alle costole. A Evans, secondo classificato per la terza volta consecutiva nel 2023, è stato consigliato di non volare. Un infortunio che ricorda quello alla schiena subito nel 2019 mentre si preparava per il Rally di Finlandia alla partenza in Estonia. L'infortunio, che si era procurato all'epoca quando era atterrato troppo forte su una cresta al Rally di Estonia, lo aveva escluso da ulteriori partecipazioni al Campionato del Mondo Rally (WRC) per dieci settimane.

Evans spera che questo incidente non influisca sui suoi preparativi per la stagione WRC 2024 e che sia pronto per l'apertura della stagione WRC al Rally di Monte Carlo, che si svolgerà tra un mese e mezzo dal 24 al 28 gennaio.