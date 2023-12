Evans não vai à cerimónia de entrega de prémios devido a acidente de bicicleta

Depois de uma queda enquanto andava de bicicleta, o galês magoou as costelas. Evans, vice-campeão pela terceira vez consecutiva em 2023, foi aconselhado a não voar. Uma lesão que faz lembrar a que sofreu nas costas em 2019, quando se preparava para o Rali da Finlândia, no início da prova, na Estónia. A lesão, que sofreu na altura quando caiu com demasiada força sobre uma crista no Rali da Estónia, impediu-o de continuar a participar no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) durante dez semanas.

Evans espera que este acidente não afecte os seus preparativos para a temporada de 2024 do WRC e que esteja pronto para a abertura da temporada do WRC no Rali de Monte Carlo, que se realiza dentro de um mês e meio, de 24 a 28 de janeiro.