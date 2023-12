Abiteboul lamenta las oportunidades perdidas por Hyundai en 2023 De Toni Hoffmann Hyundai Cyril Abiteboul, jefe de la escudería Hyundai, lamenta los numerosos "y si..." de esta temporada y quiere que el equipo sea más agresivo en 2024. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El francés Cyril Abiteboul no ha perdido mucho tiempo en dejar huella desde su llegada al Campeonato del Mundo de Rallyes al inicio de la temporada 2023. Un recién llegado confeso a los rallies, el ex piloto de Fórmula 1 se unió al equipo Hyundai sin líder en enero, con el equipo Rally1 del año pasado liderado por el francés Julien Moncet, pero nunca se le dio el control total en ese papel.



Eso cambió con la llegada de Abiteboul. Probablemente fue decisión suya que Hyundai apoyara a Thierry Neuville en el campeonato de pilotos al principio, lo que al final resultó en vano. También fue su deseo abierto de contratar a un director técnico, lo que Hyundai hizo con François-Xavier Demaison, y también fue su actitud optimista ante el mercado de pilotos (hola Ott Tänak y Andreas Mikkelsen, adiós Teemu Suninen) o sus entretenidos intercambios con los medios de comunicación, Abiteboul no se escondía detrás de la cortina.



Incluso antes del parón de la temporada, ya nos había regalado frases de oro como ésta: "Podríamos estar 200 puntos más arriba de donde estamos". 200 puntos, eso es casi la mitad del total de Hyundai para la temporada 2023. Si Hyundai hubiera sumado 200 puntos más, habría terminado muy por delante de Toyota. Toyota anotó 548 puntos este año, 116 más que Hyundai, y si Hyundai hubiera anotado esos puntos extra, Toyota obviamente no lo habría hecho.



Por supuesto, Abiteboul está exagerando su afirmación, pero se basa en lo que él considera un punto importante. Respondiendo a una pregunta sobre una comparación que había hecho entre el nuevo fichaje Tänak y el campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, Abiteboul sugirió que Neuville y Hyundai se habían vuelto un poco complacientes después de diez años juntos.



"Cuando llevas tanto tiempo juntos, después de diez años eres una pareja de ancianos y empiezas a ser un poco complaciente", dijo Abiteboul a DirtFish. "Y no es culpa de Thierry, no es culpa nuestra, es como una pareja vieja, tienen un poco de culpa. Por eso no queremos confiarnos. Todo depende de los resultados", explicó Abiteboul.



"Veo que estamos a más de 100 puntos de Toyota en el campeonato. Veo que hemos perdido muchas oportunidades en general y eso es un desperdicio colectivo de oportunidades. Creo que si contamos los puntos que hemos perdido, podríamos haber sumado unos 200 puntos más. Estas cosas son siempre un poco exageradas", prosiguió, "porque siempre se trata de juegos del tipo 'y si...' a los que todos jugamos, y estoy seguro de que Toyota hará lo mismo".



Y añadió: "¿Y si Ogier no se hubiera retirado en Italia? ¿Y si Rovanperä no se hubiera retirado en Finlandia? Así que hay muchos escenarios 'y si...' en una temporada. En todos estos escenarios, podríamos tener 200 puntos más".



Abiteboul quiere que Hyundai sea más agresivo en 2024. Está aprovechando mejor sus oportunidades. Hyundai no tiene un título desde 2020. Abiteboul tiene muchas ganas de cambiar eso y se lo toma muy en serio.