Abiteboul déplore les occasions manquées de Hyundai en 2023

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Cyril Abiteboul, le patron de l'équipe Hyundai, regrette les nombreux "et si" de cette saison et souhaite que l'équipe soit plus agressive en 2024. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le Français Cyril Abiteboul n'a guère perdu de temps à faire impression depuis son arrivée en Championnat du monde des rallyes au début de la saison 2023. Novice en rallye, l'ancien pilote de Formule 1 a rejoint en janvier l'équipe Hyundai sans direction. L'équipe de Rallye 1 de l'année dernière était dirigée par le Français Julien Moncet, mais ce dernier n'a jamais eu le contrôle total dans ce rôle.



Cela a changé avec l'arrivée d'Abiteboul. C'est sans doute lui qui a décidé que Hyundai soutiendrait Thierry Neuville au début du championnat des pilotes, ce qui s'est avéré vain à la fin. C'est aussi sa volonté affichée d'engager un directeur technique, ce que Hyundai a fait avec François-Xavier Demaison, et c'est aussi son attitude optimiste vis-à-vis du marché des pilotes (bonjour Ott Tänak et Andreas Mikkelsen, au revoir Teemu Suninen) ou ses échanges amusants avec les médias, Abiteboul ne s'est pas caché derrière le rideau.



Déjà avant la pause de la saison, il nous avait donné des phrases en or comme celle-ci : "Nous pourrions être 200 points plus haut que là où nous sommes". 200 points, c'est presque la moitié du total de Hyundai pour la saison 2023. Si Hyundai avait marqué 200 points de plus, elle aurait largement devancé Toyota. Toyota a récolté 548 points cette année, soit 116 de plus que Hyundai, et si Hyundai avait obtenu ces points supplémentaires, il est évident que Toyota n'y serait pas parvenu.



Bien sûr, Abiteboul exagère son affirmation, mais elle se base sur ce qu'il considère comme un point important. En réponse à une question sur une comparaison qu'il avait faite entre la nouvelle recrue Tänak et le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, Abiteboul a suggéré que Neuville et Hyundai étaient devenus un peu suffisants après dix ans ensemble.



"Quand vous êtes ensemble depuis si longtemps, après dix ans, vous êtes un vieux couple et vous commencez à devenir un peu complaisant", a déclaré Abiteboul à DirtFish. "Et ce n'est pas la faute de Thierry, ce n'est pas notre faute, c'est comme un vieux couple, les deux sont un peu fautifs. C'est pourquoi nous ne voulons pas être complaisants. Ce qui compte vraiment, ce sont les résultats", a expliqué Abiteboul.



"Je vois que nous sommes à plus de 100 points de Toyota au championnat. Je vois que nous avons généralement manqué beaucoup d'opportunités, et c'est un gaspillage collectif d'opportunités. Je pense que si l'on compte les points que nous avons perdus, nous aurions peut-être pu marquer 200 points de plus. Ces choses sont toujours un peu exagérées", a-t-il poursuivi, "parce qu'il s'agit toujours de 'ces jeux d'hypothèses auxquels nous jouons tous, et je suis sûr que Toyota fera de même".



Il a encore noté : "Et si Ogier n'avait pas été défaillant en Italie ? Et si Rovanperä n'avait pas été éliminé en Finlande ? Il y a donc beaucoup de scénarios 'et si' dans une saison. Dans tous ces scénarios, nous pourrions avoir 200 points de plus".



Abiteboul souhaite que Hyundai soit plus agressif en 2024. Il exploite mieux ses chances. Hyundai n'a plus de titre depuis 2020. Abiteboul est très désireux de changer cela, et il est très sérieux à ce sujet.