Abiteboul lamenta le opportunità perse da Hyundai nel 2023

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Cyril Abiteboul, il capo del team Hyundai, si rammarica per le molte domande "e se" di questa stagione e vuole che la squadra sia più aggressiva nel 2024.

Il francese Cyril Abiteboul ha perso poco tempo per farsi notare dal suo arrivo nel Campionato del Mondo Rally all'inizio della stagione 2023. L'ex pilota di Formula 1 si è unito al team Hyundai senza leader a gennaio, mentre l'anno scorso il team Rally1 era guidato dal francese Julien Moncet, ma non gli è mai stato affidato il pieno controllo di quel ruolo.



La situazione è cambiata con l'arrivo di Abiteboul. Probabilmente è stata sua la decisione di Hyundai di sostenere Thierry Neuville nel campionato piloti all'inizio, decisione che alla fine si è rivelata vana. È stato anche il suo desiderio di assumere un direttore tecnico, cosa che Hyundai ha fatto con François-Xavier Demaison, e anche il suo atteggiamento ottimista nei confronti del mercato dei piloti (ciao Ott Tänak e Andreas Mikkelsen, addio Teemu Suninen) o i suoi divertenti scambi con i media, Abiteboul non si è nascosto dietro le quinte.



Già prima della pausa della stagione, ci aveva regalato frasi d'oro come questa: "Potremmo essere 200 punti più in alto di dove siamo". 200 punti, ovvero quasi la metà del totale di Hyundai per la stagione 2023. Se Hyundai avesse totalizzato 200 punti in più, avrebbe concluso ben davanti a Toyota. Quest'anno Toyota ha totalizzato 548 punti, 116 in più di Hyundai, e se Hyundai avesse totalizzato quei punti in più, ovviamente non l'avrebbe fatto.



Naturalmente, Abiteboul sta esagerando la sua affermazione, ma si basa su quello che ritiene un punto importante. Rispondendo a una domanda sul paragone che aveva fatto tra il nuovo acquisto Tänak e il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, Abiteboul ha suggerito che Neuville e Hyundai sono diventati un po' compiacenti dopo dieci anni insieme.



"Quando si sta insieme per così tanto tempo, dopo dieci anni si diventa una vecchia coppia e si inizia a diventare un po' compiacenti", ha detto Abiteboul a DirtFish. "E non è colpa di Thierry, non è colpa nostra, è come una vecchia coppia, la colpa è un po' loro. Per questo non vogliamo compiacerci. Dipende dai risultati", ha spiegato Abiteboul.



"Vedo che siamo a più di 100 punti dalla Toyota in campionato. Vedo che abbiamo perso molte opportunità in generale e questo è uno spreco collettivo di opportunità. Credo che, se si contano i punti persi, avremmo potuto ottenere forse 200 punti in più. Queste cose sono sempre un po' esagerate", ha proseguito, "perché si tratta sempre di giochi del tipo 'e se' che tutti noi facciamo, e sono sicuro che Toyota farà lo stesso".



Ha poi aggiunto: "E se Ogier non si fosse ritirato in Italia? E se Rovanperä non si fosse ritirato in Finlandia? Ci sono molti scenari 'e se' in una stagione. In tutti questi scenari, potremmo avere 200 punti in più".



Abiteboul vuole che Hyundai sia più aggressiva nel 2024. Sta sfruttando meglio le sue opportunità. Hyundai non ottiene un titolo dal 2020. Abiteboul vuole cambiare questa situazione ed è molto serio al riguardo.