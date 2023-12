Abiteboul lamenta as oportunidades perdidas pela Hyundai em 2023

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai Cyril Abiteboul, o chefe da equipa Hyundai, lamenta as muitas perguntas "e se" desta época e quer que a equipa seja mais agressiva em 2024. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O francês Cyril Abiteboul não perdeu tempo a causar boa impressão desde a sua chegada ao Campeonato do Mundo de Ralis no início da época de 2023. Recém-chegado aos ralis, o antigo homem da Fórmula 1 juntou-se à equipa Hyundai sem líder em janeiro, com a equipa Rally1 do ano passado liderada pelo francês Julien Moncet, mas nunca lhe foi dado o controlo total nesse papel.



Isso mudou quando Abiteboul chegou. Foi provavelmente por decisão dele que a Hyundai apoiou Thierry Neuville no campeonato de pilotos no início, o que acabou por se revelar em vão. Foi também o seu desejo aberto de contratar um diretor técnico, o que a Hyundai fez com François-Xavier Demaison, e foi também a sua atitude otimista em relação ao mercado de pilotos (olá Ott Tänak e Andreas Mikkelsen, adeus Teemu Suninen) ou as suas divertidas trocas de impressões com os meios de comunicação social, Abiteboul não se escondeu atrás da cortina.



Mesmo antes da paragem da época, já nos tinha dado palavras de ouro como esta: "Podíamos estar 200 pontos acima do que estamos". 200 pontos, ou seja, quase metade do total da Hyundai para a época de 2023. Se a Hyundai tivesse marcado mais 200 pontos, teria terminado bem à frente da Toyota. A Toyota marcou 548 pontos este ano, mais 116 do que a Hyundai, e se a Hyundai tivesse marcado esses pontos extra, a Toyota obviamente não o teria feito.



É claro que Abiteboul está a exagerar a sua afirmação, mas esta baseia-se no que ele acredita ser um ponto importante. Respondendo a uma pergunta sobre uma comparação que ele havia feito entre o novo contratado Tänak e o campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, Abiteboul sugeriu que Neuville e a Hyundai haviam se tornado um pouco complacentes após dez anos juntos.



"Quando se está junto há tanto tempo, depois de dez anos você é um casal velho e começa a ficar um pouco complacente", disse Abiteboul ao DirtFish. "E não é culpa do Thierry, não é culpa nossa, é como um casal de velhos, eles são um pouco culpados. É por isso que não queremos ser complacentes. Depende muito dos resultados", explica Abiteboul.



"Vejo que estamos a mais de 100 pontos da Toyota no campeonato. Vejo que perdemos muitas oportunidades em geral e isso é um desperdício coletivo de oportunidades. Penso que se contarmos os pontos que perdemos, poderíamos ter marcado talvez mais 200 pontos. Estas coisas são sempre um pouco exageradas", continuou, "porque são sempre jogos de 'e se' que todos nós jogamos, e estou certo de que a Toyota fará o mesmo".



E continuou: "E se Ogier não se tivesse retirado em Itália? E se o Rovanperä não se tivesse retirado na Finlândia? Portanto, há muitos cenários de "e se" numa época. Em todos estes cenários, poderíamos ter mais 200 pontos".



Abiteboul quer que a Hyundai seja mais agressiva em 2024. Ele está a aproveitar melhor as suas oportunidades. A Hyundai não tem um título desde 2020. Abiteboul está muito interessado em mudar isso e está a levar isso muito a sério.