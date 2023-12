Kalle Rovanperä se declara a tiempo parcial para 2024 De Toni Hoffmann Toyota El bicampeón y vigente Campeón del Mundo de Rallyes Kalle Rovanperä explica por qué ha decidido dedicarse solo a tiempo parcial al Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en 2024. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

La decisión de Kalle Rovanperä de tomarse un tiempo para sí mismo la próxima temporada causó un gran revuelo en el Campeonato del Mundo de Rallyes. El mundo no tardó mucho en ponerse de acuerdo sobre el razonamiento que hay detrás de la decisión del bicampeón del mundo. Sólo quiere dejarse llevar. Eso es todo. Le gusta dejar que la gente piense lo que quiera.



"Quiero aprovechar el tiempo y hacer lo que quiero", declaró en la ceremonia de entrega de premios de la FIA en Bakú. "Es un poco como reconciliarte con tu juventud, con lo que hacías cuando eras más joven. Por supuesto, no puedes compensarlo. Cuando eres adolescente y trabajas, siempre tienes que estar en algún sitio y te pierdes muchas cosas que hacen los demás. El año que viene quiero dedicar mucho tiempo a mis cosas personales fuera del automovilismo. Hay viajes que hacer. Quiero visitar los sitios a los que quiero ir".



Rovanperä continuó: "Creo que todo el mundo espera que haga una temporada completa de drifting, pero no tiene sentido. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué iba a tomarme un tiempo libre y dedicarlo a otra cosa? No estoy planeando tanto el drifting como los rallies. Habrá algunos eventos bonitos de los que pueda disfrutar y luego también quiero aprovechar algo de tiempo en pista".



¿Pista de carreras? No es de extrañar. Rovanperä participó en carreras de karts desde muy joven. "Las carreras en circuito son interesantes para mí, llevo unos años participando en carreras de GT. Quiero intentarlo y ver cómo va. Además del karting, también he hecho algunos entrenamientos con Porsche en circuito, pero últimamente nada. Todavía no tengo un plan completo, pero en GT4 Toyota tiene un Supra. Y luego está el GR010 Hybrid". Se trata del hipercoche de Toyota que ganó el Campeonato Mundial de Resistencia.



"Sin duda me gustaría probarlo", admitió Rovanperä. "Se puede ver lo bien que rinde Toyota en el WEC. Primero tenemos que hacer una prueba de simulador y depende de eso: tienes que ser lo suficientemente rápido para conducir en el coche real. No hay nada planeado al respecto, pero eso es lo que pienso".



El programa WRC de Rovanperä para 2024 aún está lejos de decidirse, pero el gran fin de semana en Jyväskylä ya está firmemente en el calendario. Quiere ganar en casa. "Creo que todo el mundo piensa que ganar en Finlandia es más importante para mí, pero yo pienso más en mí mismo. Por supuesto, este año podría haber sido un buen año, pero no ha salido bien y no estoy especialmente decepcionado. Me habría gustado ganar en mi ciudad y en mi país, pero no es lo más importante del mundo. Espero que cuando vayamos el año que viene podamos conseguir una buena posición en la parrilla. Ojalá podamos empezar con más posibilidades. Ser el primer coche en las pistas no ha sido precisamente fácil los dos últimos años".



Una de las sugerencias más extravagantes para el año que viene fue un viaje al Rally Dakar el mes que viene en el GR DKR Hilux T1+ de Toyota. "Jonne (su copiloto Halttunen) está interesado", continuó. "Si tenemos tiempo, quizá me gustaría probar el coche del Dakar. Me gustaría hacer algo de conducción off-road".



Y Rovanperä está pensando en otros eventos. "Podría ser interesante venir a América. Me gustaría probar algo como los Baja trucks, ¡son coches de verdad!". Habla de 2025 y el acero está ahí.



Comentario final de Rovanperä: "Volveremos en 2025. Volveremos a luchar por el título".