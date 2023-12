Kalle Rovanperä déclare un emploi à temps partiel pour 2024

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Le double champion et champion du monde des rallyes en titre, Kalle Rovanperä, explique pourquoi il a décidé de ne travailler qu'à temps partiel en championnat du monde (WRC) en 2024.

La décision de Kalle Rovanperä de prendre du temps pour lui la saison prochaine a fait sensation dans le championnat du monde des rallyes. Il n'a pas fallu longtemps pour que le monde entier s'accorde sur le raisonnement qui sous-tend la décision du double champion du monde. Il veut simplement se laisser porter. C'est tout. Il aime laisser les gens penser ce qu'ils veulent penser.



"Je veux profiter du temps et faire ce que j'ai envie de faire", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA à Bakou. "C'est un peu comme si vous vous penchiez sur votre jeunesse, sur ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Bien sûr, on ne peut pas vraiment rattraper le temps perdu. Quand on est adolescent et que l'on travaille, on a toujours un endroit où être et on rate beaucoup de choses que les autres font. L'année prochaine, je veux consacrer beaucoup de temps à mes affaires personnelles en dehors du sport automobile. Il y a des excursions à faire. Je veux visiter des endroits où j'ai envie d'aller".



Rovanperä a poursuivi : "Je pense que tout le monde s'attend à ce que je fasse une saison complète de drift - mais cela n'a tout simplement aucun sens. Pourquoi devrais-je le faire ? Pourquoi devrais-je prendre un congé sabbatique pour le remplir ensuite avec autre chose ? Je n'ai pas tellement l'intention de faire du drift ou des rallyes. Il y aura quelques beaux événements dont je pourrai profiter, et puis je veux aussi profiter d'un peu de temps sur le circuit".



Le circuit ? Cela n'a rien d'étonnant. Rovanperä a participé à des courses de karting dans ses jeunes années. "Les courses sur circuit sont intéressantes pour moi, je m'intéresse aux courses GT depuis quelques années déjà. Je veux essayer et voir comment ça se passe. En plus du karting, j'ai fait quelques entraînements avec Porsche sur un circuit, mais plus rien ces derniers temps. Je n'ai pas encore de plan complet, mais en GT4, Toyota a une Supra. Et puis il y a la GR010 Hybrid". C'est l'hypercar de Toyota qui a gagné le championnat du monde d'endurance.



"J'aimerais vraiment la tester", a avoué Rovanperä. "On peut voir à quel point Toyota est performant dans le WEC. Nous devons d'abord faire un test sur simulateur et tout dépendra de cela - il faut être assez rapide pour pouvoir rouler dans la vraie voiture. Avec ça, rien n'est prévu, mais c'est ce que je pense".



Le programme WRC de Rovanperä pour 2024 est pour l'instant loin d'être décidé, mais le grand week-end de Jyväskylä est sans doute déjà fixé dans son agenda. Il veut une victoire à domicile. "Je pense que tout le monde pense que la victoire en Finlande est plus importante pour moi, mais je pense plus pour moi. Bien sûr, cette année aurait pu être une belle année, mais cela n'a pas été le cas et je ne suis pas particulièrement déçu. J'aurais aimé gagner dans ma ville et mon pays d'origine, mais ce n'est pas le plus grand du monde. Si nous y allons l'année prochaine, j'espère que nous pourrons obtenir une bonne place sur la grille de départ. J'espère que nous pourrons partir avec de meilleures chances. Être la première voiture sur les pistes n'a pas été facile ces deux dernières années".



L'une des propositions les plus extravagantes pour l'année prochaine était une sortie au Rallye Dakar le mois prochain dans le GR DKR Hilux T1+ de Toyota "Jonne (son copilote Halttunen) est intéressé", a-t-il poursuivi. "Si nous avons le temps, j'aimerais peut-être tester la voiture du Dakar. J'aimerais bien faire un peu de tout-terrain".



Et Rovanperä pense à d'autres événements. "Cela pourrait être intéressant de venir en Amérique. J'aimerais bien essayer quelque chose comme les camions Baja, ce sont de vraies voitures !" Parlez de 2025 et l'acier est là.



Dernière remarque de Rovanperä : "Nous reviendrons en 2025. Nous nous battrons à nouveau pour le titre".