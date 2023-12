Kalle Rovanperä dichiara un lavoro part-time per il 2024

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Il due volte campione e campione del mondo di rally in carica Kalle Rovanperä spiega perché ha deciso di lavorare solo part-time nel Campionato del mondo di rally (WRC) nel 2024. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La decisione di Kalle Rovanperä di prendersi un periodo di riposo per la prossima stagione ha fatto scalpore nel Campionato del Mondo Rally. Non c'è voluto molto perché il mondo si trovasse d'accordo sulle motivazioni alla base della decisione del due volte campione del mondo. Vuole solo lasciarsi andare alla deriva. Questo è quanto. Gli piace lasciare che la gente pensi quello che vuole pensare.



"Voglio sfruttare il tempo e fare quello che voglio", ha detto durante la cerimonia di premiazione della FIA a Baku. "È un po' come fare i conti con la propria giovinezza, con quello che si faceva quando si era più giovani. Certo, non si può rimediare. Quando sei un adolescente e lavori, hai sempre un posto dove devi essere e ti perdi molte cose che fanno gli altri. L'anno prossimo voglio dedicare molto tempo alle mie cose personali al di fuori del motorsport. Ci sono viaggi da fare. Voglio visitare i posti in cui voglio andare".



Rovanperä ha continuato: "Penso che tutti si aspettino che io faccia un'intera stagione di drifting, ma non ha senso. Perché dovrei farlo? Perché dovrei prendermi una pausa per poi dedicarmi ad altro? Non ho in mente di fare drifting o rally. Ci saranno alcuni eventi piacevoli che potrò godermi e poi voglio usare anche un po' di tempo in pista".



Pista? Non è una sorpresa. Rovanperä ha partecipato a gare di kart in giovane età. "Le corse in circuito sono interessanti per me, sono stato coinvolto nelle gare GT per alcuni anni. Voglio provare e vedere come va. Oltre al karting, ho fatto anche qualche sessione di prove con la Porsche su una pista, ma niente di recente. Non ho ancora un piano completo, ma in GT4 la Toyota ha una Supra. E poi c'è la GR010 Hybrid". Si tratta dell'hypercar Toyota che ha vinto il Campionato Mondiale Endurance.



"Mi piacerebbe sicuramente provarla", ha ammesso Rovanperä. "Si può vedere come Toyota si comporta bene nel WEC. Prima dobbiamo fare un test al simulatore e dipende da questo: devi essere abbastanza veloce per guidare con l'auto vera. Non c'è nulla di programmato, ma questo è ciò che penso".



Il programma WRC di Rovanperä per il 2024 è ancora lontano dall'essere deciso, ma il grande fine settimana di Jyväskylä è già ben fissato sul calendario. Vuole una vittoria in casa. "Penso che tutti gli altri pensino che vincere in Finlandia sia più importante per me, ma io penso più a me stesso. Certo, quest'anno poteva essere un anno positivo, ma non è andata così e non sono particolarmente deluso. Mi sarebbe piaciuto vincere nella mia città e nel mio Paese, ma non è la cosa più importante del mondo. Spero che l'anno prossimo potremo ottenere una buona posizione in griglia. Speriamo di poter partire con maggiori possibilità. Essere la prima vettura in pista non è stato esattamente facile negli ultimi due anni".



Una delle proposte più stravaganti per l'anno prossimo è stata quella di partecipare al Rally Dakar il mese prossimo con la Toyota GR DKR Hilux T1+ "Jonne (il suo copilota Halttunen) è interessato", ha continuato. "Se avremo tempo, forse mi piacerebbe provare la macchina della Dakar. Mi piacerebbe fare un po' di fuoristrada".



E Rovanperä sta pensando ad altri eventi. "Potrebbe essere interessante venire in America. Mi piacerebbe provare qualcosa come i camion della Baja, sono macchine vere!". Si parla di 2025 e l'acciaio c'è.



Commento finale di Rovanperä: "Torneremo nel 2025. Lotteremo di nuovo per il titolo".