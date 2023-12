Kalle Rovanperä declara-se empregado a tempo parcial para 2024

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota O bicampeão e atual Campeão do Mundo de Ralis, Kalle Rovanperä, explica por que razão decidiu trabalhar apenas a tempo parcial no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em 2024. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

A decisão de Kalle Rovanperä de fazer uma pausa para si próprio na próxima época causou grande agitação no Campeonato do Mundo de Ralis. Não demorou muito para que o mundo concordasse com o raciocínio por trás da decisão do bicampeão mundial. Ele só quer deixar-se ir à deriva. Foi isso mesmo. Ele gosta de deixar as pessoas pensarem o que querem pensar.



"Quero aproveitar o tempo e fazer o que quero fazer", disse na cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku. "É um pouco como voltar a lidar com a nossa juventude, com o que fazíamos quando éramos mais novos. Claro que não se pode compensar. Quando se é adolescente e se trabalha, há sempre um sítio onde se tem de estar e perde-se muita coisa que as outras pessoas fazem. No próximo ano quero dedicar muito tempo às minhas coisas pessoais fora do desporto automóvel. Há viagens para fazer. Quero visitar sítios onde quero ir".



Rovanperä continuou: "Acho que toda a gente espera que eu faça uma época completa de drifting - mas não faz sentido. Porque é que eu faria isso? Porque é que eu tiraria um tempo para depois o preencher com outra coisa? Não estou a planear fazer drift ou rali. Haverá alguns eventos agradáveis que poderei desfrutar e depois também quero usar algum tempo em pista".



Pista de corridas? Isso não é surpreendente. Rovanperä participou em corridas de kart em tenra idade. "As corridas em circuito são interessantes para mim, tenho estado envolvido em corridas de GT há alguns anos. Quero experimentar e ver como correm as coisas. Para além do karting, também fiz algumas sessões de treinos com a Porsche numa pista de corrida, mas nada recentemente. Ainda não tenho um plano completo, mas no GT4 a Toyota tem um Supra. E depois há o GR010 Hybrid". Este é o hipercarro da Toyota que ganhou o Campeonato do Mundo de Resistência.



"Gostaria definitivamente de o testar", admitiu Rovanperä. "Podemos ver o desempenho da Toyota no WEC. Primeiro temos de fazer um teste em simulador e depende disso - temos de ser suficientemente rápidos para conduzir o carro real. Não há nada planeado para isso, mas é o que eu penso."



O programa de Rovanperä para o WRC em 2024 ainda está longe de estar decidido, mas o grande fim de semana em Jyväskylä já está no calendário. Ele quer uma vitória em casa. "Acho que toda a gente pensa que vencer na Finlândia é mais importante para mim, mas eu penso mais por mim. Claro que este ano podia ter sido um bom ano, mas não correu bem e não estou particularmente desiludido. Gostaria de ter ganho na minha cidade natal e no meu país, mas não é a coisa mais importante do mundo. Espero que quando lá formos no próximo ano consigamos uma boa posição na grelha. Espero que possamos começar com mais hipóteses. Ser o primeiro carro nas pistas não tem sido exatamente fácil nos últimos dois anos".



Uma das sugestões mais extravagantes para o próximo ano foi uma viagem ao Rali Dakar no próximo mês com a Hilux T1+ GR DKR da Toyota. "Se tivermos tempo, talvez eu gostasse de testar o carro do Dakar. Gostava de fazer alguma condução fora de estrada."



E Rovanperä está a pensar noutros eventos. "Pode ser interessante ir à América. Gostaria de experimentar algo como os camiões Baja, que são carros a sério!" Falando de 2025, o aço está lá.



Comentário final de Rovanperä: "Estaremos de volta em 2025. Estaremos de novo a lutar pelo título".