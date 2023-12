Nouveau look pour la Toyota GR Yaris Rally1 2024

Toyota Gazoo Racing (TGR) a dévoilé la nouvelle livrée des voitures qui participeront au Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC) et au Championnat du monde des voitures de sport (WEC) (Endurance) au cours de la saison 2024.

Avec un nouveau look pour la Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, l'équipe dirigée par Jari-Matti Latvala sera composée d'Elfyn Evans et de Takamoto Katsuta en tant que pilotes permanents, ainsi que des pilotes à temps partiel Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier, qui participeront au Championnat du monde des rallyes 2024.

Il existe deux concepts de peinture noire mate entièrement nouveaux pour la GR Yaris Rally1 Hybrid (rallye) et la GR010 Hybrid (voiture de sport), qui concourent dans leurs championnats du monde FIA respectifs. L'un des concepts est la vitesse, qui représente l'esprit Toyota : "Hate to lose"(déteste perdre). L'autre est le prototype, qui représente le fait de construire des voitures toujours meilleures, issues du sport automobile, et d'évoluer constamment.

La nouvelle livrée ne sera pas seulement utilisée en WRC et en WEC, mais aussi dans d'autres compétitions auxquelles Toyota Gazoo Racing participe.