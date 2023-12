Nuovo look per la Toyota GR Yaris Rally1 2024

Con un nuovo look per la Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, il team di Jari-Matti Latvala parteciperà al Campionato del Mondo Rally 2024 con Elfyn Evans e Takamoto Katsuta come titolari fissi e i piloti part-time Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier.

Ci sono due concetti per la nuovissima livrea nera opaca della GR Yaris Rally1 Hybrid (rally) e GR010 Hybrid (auto sportiva) che partecipano ai rispettivi campionati mondiali FIA. Uno dei due concetti è speed, che rappresenta lo spirito Toyota: "Hate tolose". L'altro è quello di prototipo, che sta a significare la costruzione di auto sempre migliori derivate dal motorsport e in costante evoluzione.

La nuova livrea non sarà utilizzata solo nel WRC e nel WEC, ma anche in altre competizioni a cui Toyota Gazoo Racing partecipa.