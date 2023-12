Novo visual para o Toyota GR Yaris Rally1 2024

A Toyota Gazoo Racing (TGR) revelou as novas cores dos carros que irão competir no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) e no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) na época de 2024.

Com um novo visual para o Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, a equipa de Jari-Matti Latvala vai competir no Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 com Elfyn Evans e Takamoto Katsuta como titulares permanentes e os pilotos em part-time Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier.

Existem dois conceitos para a nova pintura em preto mate do GR Yaris Rally1 Hybrid (rali) e GR010 Hybrid (automóvel desportivo) que competem nos respectivos Campeonatos do Mundo FIA. Um dos conceitos é o de velocidade, que representa o espírito Toyota: "Hate tolose". O outro é o de protótipo, que representa a construção de carros cada vez melhores, derivados dos desportos motorizados e em constante evolução.

As novas cores serão utilizadas não só no WRC e no WEC, mas também noutras competições em que a Toyota Gazoo Racing participe.