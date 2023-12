Daniel Elena soutient les frères Bulacia

Daniel Elena, l'ancien copilote de Sébastien Loeb, après son départ forcé en 2021, soutiendra le frère et la sœur Marco et Bruno Bulacia (Bolivie) dans leur programme WRC2 en 2024.

Elena, originaire de Monaco, a passé 24 ans en tant que copilote de Sébastien Loeb dans le cadre d'un partenariat qui a débouché sur neuf titres WRC et 79 victoires en rallye. En 2021, il s'est retiré du sport de copilote par la force des choses. Toutefois, l'homme de 51 ans sera à nouveau régulièrement présent dans les parcs d'assistance en 2024, car il assumera un nouveau rôle de coordinateur pour les frères boliviens Marco et Bruno Bulacia, qui prévoient tous deux de poursuivre en WRC2.

Marco Bulacia, 23 ans, a décroché six podiums dans la plus haute catégorie de soutien du championnat, tandis que son jeune frère Bruno, 21 ans, vient de terminer sa deuxième année dans la série. Les deux pilotes prévoient d'annoncer bientôt plus de détails sur leurs programmes pour 2024.

"Nous sommes très heureux que Daniel Elena rejoigne notre équipe pour nous aider dans la gestion sportive et technique", a révélé Marco Bulacia.

"Je suis ravi de faire partie de l'équipe de Bruno et Marco Bulacia pour le Championnat du monde des rallyes", a ajouté Elena, neuf fois copilote champion du monde. "Je pense qu'avec la motivation des deux, nous viserons tous ensemble la victoire".