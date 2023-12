Daniel Elena sostiene i fratelli Bulacia

Il monegasco Elena ha trascorso 24 anni come copilota di Sébastien Loeb in una collaborazione che ha portato nove titoli WRC e 79 vittorie nei rally. Nel 2021 è stato costretto a ritirarsi dalla guida in coppia. Tuttavia, il 51enne sarà di nuovo una presenza regolare nei parchi assistenza nel 2024, quando assumerà un nuovo ruolo di coordinatore per i fratelli boliviani Marco e Bruno Bulacia, che intendono entrambi continuare a partecipare al WRC2.

Marco Bulacia, 23 anni, ha conquistato sei podi nella massima categoria di supporto del campionato, mentre il fratello minore Bruno, 21 anni, ha appena concluso il suo secondo anno nella serie. Entrambi i piloti intendono annunciare presto ulteriori dettagli sui loro programmi per il 2024.

"Siamo molto contenti che Daniel Elena si unisca alla nostra squadra per supportarci nella gestione sportiva e tecnica", ha rivelato Marco Bulacia.

"Sono lieto di far parte della squadra di Bruno e Marco Bulacia per il Campionato del Mondo Rally", ha aggiunto il nove volte co-pilota campione del mondo Elena. "Credo che con la motivazione di entrambi, lotteremo tutti insieme per la vittoria".